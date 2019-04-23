Анатолий Локоть отчитался перед президиумом ЦК КПРФ

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выступил перед участниками заседания Президиума ЦК КПРФ, Совета фракции КПРФ в Государственной Думе и представителей Народно-патриотических сил России.

В своем докладе мэр Новосибирска подчеркнул, что прошло пять лет с тех пор, как его избрали новосибирцы. Он подчеркнул, что это время для него стало «пятилеткой преодоления»: трудностей, неуверенности и взаимного недопонимания. Однако «коммунисты не просто выстояли, но и сохранили динамизм развития Новосибирска».

— 5 апреля я выступал с обращением к новосибирцам, в котором не подводил итоги, а представил план развития города на следующие пять лет. Это семь позиций, связанных, во-первых, с созданием комфортной среды, с транспортной доступностью, с развитием социальной сферы, со здоровьем и спортом, — отметил Анатолий Локоть.

Первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ также уделил внимание трем приоритетам развития Новосибирска, которые были сформулированы вместе с новосибирцами пять лет назад. Среди явных достижений, которых удалось достичь — сохранение социальной направленности в развитии города. За пять лет было отремонтировано и построено 38 школ и детских садов. В планах на будущую пятилетку — обеспечить каждый отдаленный район города своей школой, детским садов и поликлиникой.

— Свои горизонты развития Новосибирска, — продолжил Анатолий Локоть, — мы связываем, прежде всего, с осуществлением двух мегапроектов. Первый из них — «Академгородок 2.0». То есть, фактически, развитие крупнейшего за Уралом научно-исследовательского центра. Второй мегапроект связан с проведением в Новосибирске юношеского Чемпионата Мира по хоккею 2023 года. Мы ставим большие задачи по развитию города.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов напомнил, что в сентябре этого года вновь пройдут выборы мэра Новосибирска и к ним нужно готовиться

— У нас есть опыт, который накопили наши руководители. В этом году, Анатолий Евгеньевич Локоть вновь идет на выборы мэра Новосибирска. Он уже отработал пять лет. В Новосибирске тоже есть серьезные подвижки. Готова программа прорыва в будущее, в том числе, и в научной области, — подчеркнул Геннадий Зюганов.

По результатам работы заседания было принято постановление, где Президиум ЦК КПРФ одобрил работу Анатолия Локтя за пять лет на посту главы Новосибирска. Как отмечается в документе, «красный» мэр «достиг значительных результатов в управлении городом» и выполнении своих предвыборных обещаний.

— Рекомендовать региональному партийному отделению выдвинуть мэра крупнейшего в России муниципального образования — город Новосибирск — Анатолия Локтя на второй срок, — сказано в постановлении Президиума ЦК КПРФ.

Фото: пресс-служба регионального отделения партии