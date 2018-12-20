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Индекс промышленного производства в Новосибирской области вырос на 5,3 %

Наибольший рост регион показал в добыче полезных ископаемых.
  • 20/12/2018, 13:35
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В январе – ноябре 2018 года индекс промышленного производства составил 105,3% к уровню соответствующего периода предыдущего года, сообщили в Новосибирскстате.

По данным статистиков, в добыче полезных ископаемых этот показатель составил 131,4%, водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 105,3%, в обрабатывающих производствах – 104,1%, в обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха – 97,2%.

Фото: sibanthracite.ru

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