Россияне стали чаще страховаться от несчастных случаев

По данным Банка России, за первые три квартала этого года общий объем премий по страхованию от несчастных случаев в РФ увеличился на 30% и достиг 114 млрд руб. (против 87,7 млрд руб. по итогам 9 мес. 2017 года), сообщили в пресс-службе информационного проекта «Страхование: Общественная экспертиза».

Объем выплат вырос на 13,3%, до 11,9 млрд руб. (против 10,5 млрд руб. за аналогичный период 2017 года). Количество новых заключенных договоров страхования от несчастных случаев по итогам 9 месяцев 2018 года также продемонстрировало рост — на 7%, до 43,2 млн (против 40,4 млн годом ранее). Общая страховая сумма по всем новым договорам по этому виду страхования выросла на 57,3% и составила более 104 трлн руб. (против 66,4 тлрн руб. за три квартала 2017 года). Число заявленных страховых случаев выросло почти на 16% и составило 406,7 тыс. (против 351,2 тыс. за аналогичный период 2017 года).

Из статистики Банка России следует, что всего на долю добровольных видов страхования пришлось 83,4% от общего объема премий за 9 мес. 2018 года. Сборы по добровольным видам выросли на 17,9%, до 911,7 млрд руб. Объем премий в сегменте личного страхования (в который входит страхование от несчастных случаев) составил около 244 млрд руб., продемонстрировав рост в 16,9%.

Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что значительный рост интереса россиян к страхованию от несчастных случаев обусловлен, в частности, повсеместным увеличением числа таких событий.

— Мы наблюдаем резкий рост количества заявлений о страховом случае по этому виду страхования в России — на 15,6%. Несчастный случай — одно из самых непредсказуемых страховых событий, однако, как правило, их ежегодный уровень практически не меняется. То, что это случилось, говорит о появлении факторов, которые повышают риск несчастного случая. К таким факторам можно отнести возросшее число ураганов, пожаров и других стихийных бедствий в разных регионах России. Безусловно, пожар не является прямой причиной несчастного случая, однако значительно увеличивает его риск, — отмечает эксперт.

Эксперт проекта «Страхование: Общественная экспертиза» Игорь Моржаретто подчеркивает, что россияне не только стали проявлять больше интереса к страхованию от несчастных случаев, но и стали чаще расширять покрытие такого полиса.

— Общая страховая сумма по всем новым договорам по этому виду страхования выросла почти на 60%, — это огромный скачок. Учитывая, что число новых договоров увеличилось только на 7%, мы можем сделать вывод: страхователи расширяют стандартное покрытие полиса, увеличивают размер страховой суммы. Это вполне объяснимо: в условиях экономической нестабильности люди заключают договоры страхования от несчастных случаев в том числе для того, чтобы получить финансовую защиту от риска временной или постоянной нетрудоспособности. Размер страховой суммы напрямую влияет на то, какой будет выплата (ежемесячная — при временной нетрудоспособности, единовременная — при постоянной). При этом увеличение страховой суммы приводит лишь к незначительному росту цены полиса, поэтому людей привлекает такая возможность — уверен эксперт.

По прогнозам экспертов проекта, по итогам 2018 года страхование от несчастных случаев еще сильнее укрепит свои позиции и останется одним из основных драйверов рынка нон-лайф страхования.

— Сборы по нему увеличатся на четверть, выплаты — на 10%, число новых договоров — на 20%, — прогнозируют аналитики.

Фото: pixabay.com, автор- Tumisu