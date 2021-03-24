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Индекс RSBI: деловая активность бизнеса вышла в зону роста

  • 24/03/2021, 12:15
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Согласно индексу RSBI впервые с февраля прошлого года деловая активность малого и среднего бизнеса вышла в зону роста и составила 51,6 пункта, чему способствовало движение вверх всех компонент индекса: продаж, кадров, инвестиций и кредитов.

Продажи и кадры увеличились за счет высоких ожиданий на ближайшие три месяца. Кредиты и инвестиции, напротив, выросли на увеличении фактических значений и продолжают удерживаться вблизи рекордно высоких исторических показателей. Продажи хоть и продемонстрировали рост, но они все еще остаются в зоне снижения.

— Февральский рост всех компонент индекса RSBI привел к лучшим за последний год показателям и вывел их на докризисные уровни — деловые настроения бизнеса, наконец, вышли в зону роста. Однако, несмотря на явное оживление деловой активности и позитивные ожидания, фактические продажи малого и среднего бизнеса, а также микробизнеса все еще отстают от других компонент и остаются низкими из-за частичного сохранения эпидемиологических ограничений и неполного восстановления потребительской активности, особенно в сфере услуг и торговли —:рост продаж в прошлом месяце отметили только 11% предпринимателей, при этом 53% заявили о снижении выручки. Анализ данных февраля говорит о том, что пока только средний бизнес имеет относительно высокий темп роста и выхода на докризисный уровень по выручке: 20% опрошенных в этой категории отметили увеличение продаж, а 44% ожидают их рост в ближайшие месяцы. В целом индекс фиксирует позитивные ожидания бизнеса, но на восстановление докризисных показателей в части продаж потребуется время, — говорит Кирилл Тихонов, вице-президент — директор дирекции продуктов и технологий среднего и малого бизнеса ПСБ

— Ровно год понадобился малому и среднему бизнесу, чтобы его деловая активность, измеряемая нашим, совместным с ПСБ, индексом RSBI, снова превысила отметку в 50 пунктов, что является показателем роста. Учитывая глубину падения индекса в результате пандемии и вынужденных ограничительных мер (а минимальное значение было зафиксировано в апреле 2020 года), текущее значение в 51,6 пункта является, без преувеличения, прекрасным результатом. Безусловно, до полного восстановления докризисной экономической ситуации предстоит пройти еще долгий путь, но то, что путь, которым мы идем, правильный, подтверждается видимыми улучшениями, которые в том числе фиксирует и наш индекс. Например, по сравнению с январем 2021 года, компонента «кадры» показывает рост. Вместе с тем, несмотря на рост и компоненты «продажи», она пока единственная не достигла знакового показателя 50 пунктов. Между тем, именно эта компонента отражает успешность и доходность бизнеса, и при ее низких значениях бизнесу сложнее генерировать прибыль, что является непременным условием существования самого бизнеса, — отметил Александр Калинин, президент «Опоры России».

Изменение индекса по компонентам, в пунктах

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Основные тренды

Компонента «продажи» выросла, хоть и незначительно, оставшись в зоне снижения, за счет высоких ожиданий респондентов на ближайшие три месяца: количество предпринимателей, рассчитывающих на увеличение продаж в будущем, составило 31% от всех опрошенных, а это улучшение январского показателя на 12%.

Фактический рост продаж отметили лишь 11% МСБ, что на 6% ниже, чем месяцем ранее. Количество бизнесменов, заявивших о снижении выручки, — 53%, и это ухудшение на 7%, по сравнению с прошлым месяцем.

Фактические и ожидаемые изменения выручки в секторе МСБ

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Компонента «кадры» вышла в зону роста, а ее положительная динамика была обеспечена за счет оптимистичных ожиданий — прием новых сотрудников планируют 19% опрошенных предпринимателей против 16% в январе. При этом количество тех, кто будет в ближайшие три месяца сокращать персонал, осталось неизменным и составило 8% от всех опрошенных.

Фактические же показатели также остались практически без изменений: новых сотрудников приняли на работу 10% опрошенных, сократили персонал 17% респондентов.

Фактические и ожидаемые изменения штата сотрудников в компаниях МСБ

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Компонента «инвестиции» выросла и оказалась вблизи рекордно высоких значений. О фактическом расширении бизнеса сообщили 22% предпринимателей, а о сокращении — лишь 15%. Показатели практически сопоставимы с данными января — это лучший результат с начала коронакризиса. Увеличивать инвестиции в компанию в ближайшие три месяца при этом планируют 30% респондентов — против 7% тех, кто будет их сокращать.

Фактические и ожидаемые изменения инвестиций в компаниях МСБ

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Компонента «кредиты» демонстрирует рекордно высокие значения четвертый месяц подряд, в феврале она выросла до нового исторического максимума за счет роста количества тех предпринимателей, кто получил кредит в отчетном периоде, а также тех, у кого он уже есть. В результате доля удовлетворенного спроса по кредитам выросла до 32% — и это абсолютный рекорд за все время проведения исследований. При этом количество тех, кому кредит не был одобрен, и тех, кто не пытался его получить, осталось на уровне прошлого месяца.

Изменения доступности банковского кредита в компаниях МСБ

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Индекс RSBI — с 2020 года ежемесячное исследование настроений малого и среднего бизнеса, организованное ПСБ совместно с «Опорой России» и исследовательским агентством Magram Market Research. В опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1789 компаний сектора МСБ из всех регионов Российской Федерации. Значение индекса выше 50,0 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50,0 п. снижение. Значения около 50 пунктов означают нейтральную зону.

Фото: pixabay.com автор: StartupStockPhotos

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Россия

Теги : ПСБ новости бизнеса МСБ Индекс RSBI


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