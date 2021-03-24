Генплановой «революции» в Новосибирске не произошло

Большинством голосов (40 депутатов из 48 присутствующих) сессия горсовета Новосибирска утвердила новый генплан с учетом доработок. Еще, что называется, «с порога» прокурор Новосибирска Роман Сивак ответил на претензии представителей оппозиции — коалиции «Новосибирск 2020» — по поводу возможной противоправности принятия новой редакции без проведения общественных слушаний. Как пояснил прокурор, законодательство не предписывает после отзыва и последующего редактирования документа проводить повторные слушания.

— Генплан — не Конституция и не Устав города, — говорит Сивак. — Изменения могут быть внесены и утверждены на сессии.

Что касается сценария утверждения генплана, то, забегая вперед, стоит отметить, что аналогии с утверждением отчета мэра можно провести лишь частично, по ряду моментов. Во-первых, депутатам отвели определенное время для вопросов и выступлений, которое не стали продлевать, вопреки предложению оппозиционеров. Во-вторых, несмотря на то, что вопросы к генплану в новой редакции были даже у представителей фракции «Единая Россия», которые они озвучили на сессии (в частности, о судьбе Военного городка в Октябрьском районе, микрорайонов «Затон» и «Лесоперевалка» в Ленинском), голосовали тем не менее единогласно. Хотя ранее опасение за отдельные зеленые зоны после корректировки генплана высказывали и некоторые коммунисты.

Со своей стороны остудить возможные выступления оппозиционных «горячих голов» горсовета попытался перед голосованием и мэр Новосибирска Анатолий Локоть, попросивший поддержать измененный генплан.

— Генплан обсуждался на разных уровнях, в разных форматах, — напомнил мэр. — Горячность при обсуждении сегодня наводит на мысль, что генплан — это повод для заявления политических позиций, может быть, для решения чьих-то бизнес-интересов, каких-то межклановых противоречий. Накаляя ситуацию, генплан пытаются представить как некий гордиев узел неразрешимых проблем. Откровенно скажу: не понимаю депутатов, которые не согласны с генпланом. Начинали с чего? С защиты зеленых зон. А сегодня на первый план выкладываются процедурные вопросы. Давайте определимся: мы за улучшения в Новосибирске или это только повод заявить свое «против»? Либо мы за движение вперед, либо за бег на месте.

Напомним, что, по информации мэрии Новосибирска, основные изменения касаются четырех городских территорий — около Заельцовского бора, улицы Балтийской, биатлонного комплекса в Дзержинском районе и сквера возле центра «Хоккайдо». Остальные изменения, как сообщают в мэрии, можно отрегулировать посредством правил землепользования и застройки.