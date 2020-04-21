Индекс самоизоляции в Новосибирске снижается

По данным Яндекса, на прошедшей неделе средний индекс самоизоляции в Новосибирске составил 2,4 балла. Это на 1,2 балла больше, чем в обычную неделю до распространения коронавируса. При этом по сравнению с предыдущей неделей индекс снизился на 0,3 балла — то есть больше людей стали выходить на улицу, сообщили в пресс-службе Яндекс.

Отмечается, что в рейтинге городов-миллионеров по итогам недели Новосибирск занял шестнадцатое место. Самый высокий индекс самоизоляции на прошлой неделе был в Москве (3,5), Перми (3,1) и Нижнем Новгороде (3,0).

Фото: pixabay.com, автор- stanvpetersen