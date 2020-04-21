В Новосибирской области изменен порядок выплаты пособия по безработице

Правительством Российской Федерации внесены изменения в действующие временные правила регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщили в министерстве труда и социального развития Новосибирской области, уволенным после 1 марта и признанным безработными, вне зависимости от их дохода на предыдущей работе, будет назначаться максимальное пособие на три месяца на период с 1 апреля по 30 июня.

Кроме того, если у таких граждан есть несовершеннолетние дети, то одному из родителей в этот период пособие по безработице будет увеличено из расчета по 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Напомним, что с 9 апреля в России действуют правила регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, позволяющие подавать заявление в центр занятости дистанционно через портал «Работа в России». Правила исключают необходимость предоставления копии трудовой книжки, приказа об увольнении и справки о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя. По новому порядку заявителю достаточно будет подать заявление на портале «Работа в России» и составить резюме.

Информацию о прежнем месте работы и увольнении, уровне оплаты труда, а также достоверность данных в заявлении центры занятости будут уточнять путем межведомственного взаимодействия. Такой упрощенный порядок введен до 31 декабря 2020 года.

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