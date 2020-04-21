В Сибирском кампусе РАНХиГС студентов освободили от оплаты за общежития

Согласно приказу и.о. директора Сибирского института управления – филиала РАНХиГС Надежды Кириловой, студенты, убывшие из общежитий Филиала в связи с проведением мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), освобождены от внесения платы за пользование жилым помещением (платы за найм) и платы за коммунальные услуги на период с момента убытия до момента возвращения обучающегося в жилое помещение, на основании письменного заявления, завизированного заведующим соответствующего общежития, сообщили в пресс-службе университета. Бухгалтерия, на основании поступивших заявлений, проведет перерасчет стоимости услуг по договорам найма жилого помещения за соответствующий период.

Кроме того, вступивший в силу приказ регулирует заселение студентов, возвращающихся в общежития для дальнейшего проживания: вернуться в свои комнаты можно будет только после 14-дневного периода изоляции в специально подготовленных для этих целей помещениях.

Фото предоставлено пресс-службой университета