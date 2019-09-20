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Индийские бизнесмены заинтересовались разработками сибирских компаний

Индия нуждается в технологиях изготовления наноматериалов, которые могут применяться в разных сферах.
  • 20/09/2019, 13:20
Индийские бизнесмены заинтересовались разработками сибирских компаний

Сибирские компании презентовали свои разработки, потенциально интересные индийским компаниям и инвесторам, сообщили в пресс-службе форума «Технопром». Дискуссия «Сибирь-Ченнаи: открытый диалог по инновационному сотрудничеству» прошла 19 сентября на «Технопроме-2019» в честь 25-летия Индо-Российской торгово-промышленной палаты (IRCCI) при участии генерального секретаря палаты Париманама Тангаппана.

В частности, новосибирский предприниматель Юрий Логачев предложил бизнесменам из Индии продукцию компании ООО НПФ «Исследовательский центр» для оздоровления организма рыб и повышения их плодовитости путем бактериальной очистки закрытых водоемов. Париманам Тангаппан заинтересовал проект.

В ходе выступления Париманам Тангаппан заявил, что Индия прежде всего нуждается в технологиях изготовления наноматериалов, которые могут применяться в разных сферах.

— Нанотехнологии для чистки воды. Фильтры, изготовленные на основе наноматериалов могут (…) употребляться в городских инфраструктурах для отчистки воды. Я думаю, что нам пора преступить уже к практическим шагам (в сотрудничестве), потому что Индия — очень большой рынок, — констатировал он.

Фото: фотобанк форума Технопром

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