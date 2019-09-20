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Маркетплейс Ozon и S7 Airlines запустили благотворительную продажу товаров с символикой «Сибирь»

Все вырученные от продажи средства будут использованы для поддержания следующих шагов комплексной программы по восстановлению сибирских лесов.
  • 20/09/2019, 13:42
Маркетплейс Ozon и S7 Airlines запустили благотворительную продажу товаров с символикой «Сибирь»

Маркетплейс Ozon и S7 Airlines запускают продажу фирменной одежды и аксессуаров с символикой «Сибирь». Все вырученные от продажи средства, включая доставку, пойдут на благотворительные цели и будут использованы для поддержания следующих шагов комплексной программы по восстановлению сибирских лесов, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

— Отклик жителей страны на инициативу по восстановлению лесов Сибири превзошел все ожидания. После старта инициативы «Мы – Сибирь» межрегиональная экологическая организация «ЭКА» получила в три раза больше волонтерских заявок, чем требовалось. Многие откликнувшиеся хотели бы участвовать в восстановлении лесов, но находятся в других регионах и не могут выделить время на волонтерскую деятельность из-за работы или семьи. Тем, кто не сможет приехать на посадку деревьев, Ozon и S7 Airlines дают возможность выразить свою причастность к доброму делу покупкой одежды и аксессуаров с символикой «Сибирь», — говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании.

В рамках благотворительной акции-продажи Ozon предоставляет витрину своего маркетплейса, а также инфраструктуру для доставки товаров – они могут быть доставлены в более чем 6 500 населенных пунктов по всей России.

Отмечается, что в рамках совместной инициативы с S7 Airlines на платформе Ozon представлено 1 000 товаров с символикой «Сибирь» стоимостью от 600 до 3000 рублей. Пользователи могут приобрести толстовки, футболки, сумки и чехлы для смартфонов.

Ближайшие посадки деревьев пройдут в сентябре в Коченевском и Сузунском лесничествах Новосибирской области, в октябре волонтеры начнут работу в Иркутской области. Всего в рамках инициативы будет высажено 1 000 000 деревьев в разных регионах Сибири.

Фото с сайта ozon.ru

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