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Сбербанк заключил два соглашения о сотрудничестве

Документы подписаны в рамках форума «Технопром».
  • 20/09/2019, 12:25
Сбербанк заключил два соглашения о сотрудничестве

В первый день работы международного форума технологического развития «Технопром» Сбербанк подписал соглашение с министерством экономического развития Новосибирской области. Документ предусматривает совместную работу над созданием благоприятных условий для внешнеэкономической деятельности новосибирских компаний, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Для реализации и развития экспортного потенциала компании могут использовать различные современные информационные ресурсы – так называемые акселерационные программы. Они позволяют адаптировать участников ко всем сложным процессам международной торговли, найти партнеров по бизнесу, заключить экспортные контракты, и самое важное, показать российским предприятиям, что экспорт – это реальность.

— Сбербанк помогает развивать экспортную деятельность своим клиентам. Для этого в экосистеме Сбербанка есть Экспортный Акселератор, который запущен в этом году совместно с Российским экспортным центром. Экспортная акселерация доступна для зарегистрированных пользователей онлайн-платформы Банк бизнес-партнеров – bankofpartners.com. Программа включает в себя образовательный модуль, консалтинговую поддержку, помощь в поиске зарубежных партнеров, логистическую поддержку и другие популярные у экспортеров сервисы, в том числе и проверку надежности потенциального партнера по бизнесу в 47-ми странах мира. Итогом пребывания компании в акселераторе должен стать ее «бесшовный» выход на внешние рынки, — отметил заместитель председателя Сибирского банка – управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк Игорь Безматерных.

Еще одно соглашение было подписано во второй день работы форума – банк установил партнерские отношения с Агентством инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области. В рамках соглашения с АИР, Сбербанк будет принимать участие в развитии финансовых инструментов поддержки инвестиций и предпринимательства в Новосибирской области. На условиях государственного-частного и муниципально-частного партнерства банк совместно с Агентством будет работать с различными проектами, в том числе и в сфере социальной и экономической инфраструктуры. Также Сбербанк готов выступить в качестве эксперта по инвестиционным проектам и проектам с государственно-частным партнерством.

Кроме того, Сбербанк будет участвовать в процессах внедрения бережливого производства и проектного управления в регионе. Это в том числе и проведение совместных с Агентством образовательных мероприятий, которые будут направлены на информирование о механизмах внедрения бережливого производства и проектного управления, а также привлечение к участию в Национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости».

— У Сбербанка богатый опыт внедрения бережливого производства – вот уже 11 лет (с 2008 года) внедряется ПСС (Производственная Система Сбербанка) с основой на бережливом производстве. Сбербанк с удовольствием делится знаниями с партнерами банка по применению инструментов в проектной деятельности. Мы получаем положительную обратную связь об участии банка в проекте «Бережливая поликлиника», lean-проекте с МФЦ, обмене опытом с Западно-Сибирской железной дорогой и нацелены на плодотворное сотрудничество с Агентством инвестиционного развития НСО, — подчеркнул Игорь Безматерных.

Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Александр Зырянов отметил, что сотрудничество с банковским сообществом для привлечения финансирования в проекты — одно из важных направлений работы АИР.

— Эксперты Сбербанка будут давать предварительную оценку проектов по участию в льготных проектах кредитования, рекомендации по доработке проектов. Это поможет бизнесу более качественно готовить документацию, что повышает шансы на положительное решение по займу. Мы планируем также информационный обмен: АИР расскажет клиентам Сбербанка о мерах федеральной и региональной государственной поддержки бизнеса, а Сбербанк, в свою очередь, представит возможности заемного финансирования для компаний, которые сопровождает АИР, — сказал Александр Зырянов.

Также, спикеры банка приняли участие в работе двух площадок «Технопрома». Об «Умном городе» и проекте «Монитор мэра» руководству Новосибирска и всем гостям в зале рассказал директор направления РГС компании SberCloud Артур Саркисов. Советник председателя Сибирского банка Ольга Назаренко поделилась опытом банка в процессах внедрения механизмов ГЧП в развитии здравоохранения и внедрении инноваций.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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