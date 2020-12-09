Закон о расширении полномочий полиции развязывает ей руки для давления на недовольных

— В последнее время мне поступало множество писем с просьбой остановить принятие закона 955380-7 о расширении полномочий полиции. Так вот, сегодня (8 декабря) он был принят в первом чтении большинством голосов ЕР.

Что же изменилось?

Полицейские получают право проводить досмотр граждан и транспортных средств, если имеются основания полагать, что эти граждане имеют при себе оружие, наркотики и другие запрещенные предметы (раньше было — при имеющейся информации о наличии у граждан оружия, наркотиков и т.д.). То есть, если возникнет подозрение, полиция может вскрывать любые транспортные средства и проводить досмотр. В том числе и на основании обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках.

Это развязывает полиции руки для давления на людей, недовольных властью и критикующих власть. А таких людей, как мы видим, становится все больше. Вот поэтому и появляются такие нормы в законах.

По новому закону сотрудник полиции теперь не обязан сообщать свою фамилию, звание, показывать удостоверение.

Расширяется и перечень оснований, по которым полиция может проникнуть в жилище гражданина, например, если потерпевшие или очевидцы указали на него как на совершившего преступление. Проинформировать гражданина, к которому проникли в дом в его отсутствие, нужно не позднее 24 часов с момента проникновения.

И, наконец, самый спорный момент — это расширение оснований для применение оружия.

Есть еще один момент, вызвающий вопросы. Я и задала их представителю МВД. Полицейский не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении своих обязанностей. Получается, даже если они противоправны? Еще я заявила замминистру МВД, утверждавшему, что растет доверие граждан к полиции, что оно не растет, а, наоборот, падает. А большая часть обращений граждан ко мне на приемах — это жалобы на неправомерные действия или бездействие правоохранительных органов.

Фракция КПРФ голосовала против этого закона.

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