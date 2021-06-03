Индустриальный парк «Экран» вошел в тройку лидеров по Сибири

Согласно рейтингу привлекательности индустриальных площадок и особых экономических зон РФ, составленному по итогам 2020 года Аналитическим центром «Эксперт», индустриальный парк «Экран» (находится под управлением АО «Завод «Экран», актив РАТМ Холдинга) вошел в тройку лидеров Сибирского федерального округа. Как пояснили представители аналитической группы, методика исследования изменилась – отказавшись от расчета общего балла, специалисты сфокусировались на изучении возможностей площадок с точки зрения инвесторов и сопоставили индексы по двум самостоятельным рейтинговым параметрам.

Критерий «инвестиционный потенциал» объединил такие субиндексы, как транспортная доступность, обеспеченность новых производств кадрами, показатели региона локации, а также количество действующих законодательных преференций для участников парковых проектов. По критерию «клиентоориентированность менеджмента» оценивали стоимость минимально необходимого набора ресурсов для осуществления производственной деятельности, спектр сервисов, предоставляемых резидентам или инвесторам, информационную политику управляющей компании.

По словам первого заместителя генерального директора ООО «РИД Групп» (которое управляет АО «Завод «Экран») Егора Казанцева, промпарки, имеющие серьезный пул резидентов, стремятся удержать их, для чего повышают качество своей работы и тем самым с одной стороны, способствуют развитию производств, с другой – стимулируют спрос на услуги профессиональных управляющих компаний: