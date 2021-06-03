Банк Уралсиб вошел в Топ-10 лучших программ рефинансирования в апреле

В числе лидеров рейтинга – кредит наличными на цели рефинансирования кредитов сторонних банков от Уралсиба.

При составлении апрельского рейтинга программ рефинансирования эксперты «Выберу.ру» проанализировали параметры предложений банков из Топ-50 по объемам кредитных портфелей физических лиц. При ранжировании продуктов принимались во внимание не только ключевые параметры – значение процентной ставки по договору, полная стоимость, сумма и срок рефинансирования, но и такие факторы, как условия объединения нескольких кредитов, наличие страховки и ее влияние на снижение ставки, количество документов, подтверждающих платежеспособность заемщика, отсутствие скрытых комиссий и другие.