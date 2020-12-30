Индустрии веселья сейчас грустнее всех

В тяжелой депрессии — практически весь спектр развлекательных бизнесов. Детские развлекательные центры вообще закрыты наглухо, но и кинотеатрам, несмотря на дозволение работать, сейчас очень нелегко.

— Дозволенная рассадка через одного делает их работу нерентабельной, — констатирует Андрей Серпенинов, председатель совета директоров ЗАО УК «ЭкоПолис». — Это даже не травма, это, можно сказать, летальные повреждения. Вероятно, какие-то бизнесы или закроются насовсем, или будут перезапускаться с чистого листа — с новыми собственниками, с новым брендом. Урон огромный. Например, кинотеатр «Победа» не работал практически год, текущие расходы никуда не делись, но никто их «Победе» не компенсировал. Поддержку, по моим наблюдениям, получает не тот, кому она нужнее, а тот, кто настойчивее просит.

Фитнес-индустрия оказалась более резистентной, чем сфера культуры и развлечений, но и там есть свои травмирующие факторы.

— Убытки отрасли подсчитывать рано даже сейчас, — говорит Ольга Колмакова, генеральный директор фитнес-клуба «X-Fit Плаза» — Кончается только календарный год, а не сам ковид-сюжет. Фитнес-индустрия несколько в ином положении, чем кинотеатры и рестораны. Мы не просто не получали в пору локдауна денежных поступлений и несли текущие, неотложные затраты, но у нас же еще и бухгалтерия сместилась по календарной сетке. Мы ведь сместили срок действия карт, и сейчас те люди, которые должны бы продлевать свои клубные карты, ходят в клуб по прежним картам. То есть расходная часть сохранялась на всем протяжении карантина, поступлений нет, обновление членства отложено. Довольно дискомфортная триада факторов.

В модной рознице выручка снизилась на 40%, изменилась форма взаимодействия с клиентом и зримо трансформировались ассортиментные приоритеты.

— Жизнь потребителя премиум-моды перешла в приват, в ближние границы дома, загородного поместья, потому — никаких жестких мужских костюмов, никаких формальных женских жакетов, — констатирует Александр Терешков, директор галереи немецкой моды GARDEUR. — Только то, что олицетворяет комфорт, casual. Основные наши клиенты — рантье. У них не стало светской жизни, соответственно, снизилось желание покупать почеркнуто строгие и пафосные модели. Приоритет теперь иной. Образно говоря, это пижама, в которой можно выйти в магазин или поехать в автомобиле. Резко уменьшилась потребность в новой верхней одежде (а это, между прочим, самая маржинальная группа). В загородном доме кашемировое пальто не нужно — там предпочтительнее нескучный спортивный пуховик. Верхняя одежда теперь с преобладанием спортивно-прогулочного функционала. Во-вторых, появилась такая реалия, как публичная частная жизнь — самопрезентация в онлайне. В этом контексте вырос запрос на family look. До марта у нас был акцент на офлайн — клубный формат бутика предполагает живое общение. Сейчас все кардинально изменилось. Но тот же WhatsApp мы задействовали в бизнес-формате — чтобы делать наглядные визуальные представления. Да, технически, конечно, WhatsApp — это, скорее, мессенджер, а не социальная сеть в чистом виде. Но его интерфейс достаточно легко позволяет усилить визуальную составляющую. Визуализация плюс врожденная диалогичность WhatsApp — получаем достаточно функциональное средство онлайн-шопинга. Тем более что для нашего концепта как раз важна именно такая целевая диалогичность — даже не на уровне сообщества, а именно на уровне конкретного человека. Ведь премиум — это максимальная индивидуализация диалога. Те же принципы мы вложили и в механику курьерской доставки. Часть консультантов стала курьерами. Внешней курьерской службе мы это дело доверить не могли. Потому что курьер должен работать в контексте магазина — сохранять всю стилистку коммуникации, знать всю матчасть. Образно говоря, это VIP-курьеры. Ну, и про Instagram мы, конечно же, не забыли. Эта социальная сеть уже получила ассоциативное отождествление именно с миром моды и дизайна. Потому логично использовать этот плотный, хорошо нажитой потенциал.

Расширение «географии» использования цифровых каналов для решения «пандемических болей» бизнеса отмечают и телеком-операторы.

— Пандемия подтолкнула компании к перестройке обычных бизнес-процессов и переводу многих рутинных задач в дистанционный или онлайн-формат, — говорит Дмитрий Кромский, директор макрорегиона «Сибирь» Tele2. — Выросли потребности в data-тарифах, выросла, по сравнению с прошлым годом, «утилизация» пакетов — то, насколько полно клиенты расходуют включенный в плату по тарифу пакет услуг. Наши корпоративные клиенты стали чаще использовать дополнительные сервисы Tele2 — вдвое вырос спрос на услугу рассылки SMS целевым аудиториям. Заметно более востребованной среди наших клиентов стала услуга «Корпоративная АТС». Фактически это офисная АТС, для которой не нужно никакого оборудования, кроме обычных мобильных телефонов. В условиях удаленки рост спроса на эту услугу закономерен. Однако есть и ряд негативных тенденций. Например, мы увидели сокращение числа новых контрактов с представителями малого бизнеса. Полагаю, это связано с тем, что не все предприниматели смогли перестроиться и были вынуждены сменить форму деятельности, прекратить дело или отказаться от возможностей корпоративной связи из экономии.

Одновременно в Tele2 говорят о росте деловой активности на основании анализа обезличенных данных о поездках корпоративных клиентов компании. По сравнению с прошлым годом, количество клиентов Tele2, пользовавшихся корпоративной связью за пределами Новосибирской области, выросло на 60%, а трафик мобильного интернета в поездках — в пять раз. При этом наиболее популярными направлениями поездок остались, как и в 2019-м, Москва, Кемерово и Барнаул.

Хорошее самочувствие у ритейла, чья ставка на онлайн была сделана загодя, еще до пандемии — в канве долгосрочного выбора стратегии.

— Мы и прежде видели именно в этом вектор развития, — подчеркнула Наталья Паули, заместитель директора по связям с общественностью ГК «Обувь России». — Просто пандемия все ускорила, усилила нашу концентрацию на этих темах. Активно занялись развитием своего маркетплейса. К концу года заработает обновленный сайт Westfalika.ru, сделанный как раз в формате маркетплейса. Технический ресурс — наш собственный, задолго до пандемии созданный. У нас три дата-центра, своя инфраструктура. У нас свой большой IT-департамент, дающий максимум самодостаточности. Конечно, мы и партнеров привлекаем к некоторым проектам. Например, копания «Инфософт» нам помогала с диджитализацией наших финансовых сервисов, помогала создавать платформу для взаимодействия с поставщиками. Словом, пандемия для нас не столько травма, сколько стимулятор.

Перевод сервисов в онлайн был совершен практически всюду, где это позволяла специфика продукта или услуги. Примечательно, что и после пандемии (а она когда-нибудь да кончится) это направление сворачивать не планируют.

— Многие клиенты до сих пор тренируются в онлайне или совмещают онлайн и очные тренировки, — отмечает Ольга Колмакова. — Наш канал на YouTube развивался очень динамично. И, конечно, Instagram с видео-контентом — и стримы, и режиссированные ролики, короткие и длинные. В инстаграм-среде тематическая традиция фитнеса очень давно и плотно сформирована — практически с самого рождения этой сети, потому этот контекст очень органичен, а вся матчасть там легко поддалась расширению. Мотивированная, хорошо конфигурированная аудитория, органика материала — отличный выход для периода, когда очные тренировки были невозможны. И отличный ресурс долгосрочной лояльности — даже на будущее, когда ситуация нормализуется. Во-вторых, мы пересмотрели не только формы сервисного контакта, но и само наполнение сервисного портфеля. Сделали, так сказать, тематическую рефлексию. Например, запустили программы постковидной реабилитации для постоянных членов клуба. Функциональный контекст — не только сам ковид, но и обычные сезонные заболевания. Наши врачи — фитнес-консультанты и нутрициологи — дают консультации по питанию и режиму, расширен комплекс дыхательных упражнений.

В хорошем тонусе строители (у них почти не было локдауна) и медицинская отрасль. Особенно те медицинские предприятия, что занимались диагностикой. Бизнесы, в которых контактно-сервисная парадигма была не коллективной, а диалоговой, от пандемии тоже пострадали минимально. Более того, даже выиграли. Например, совершенно без травм устоял такой сугубо «диалоговый» сервис, как нотариальные и адвокатские услуги.

— Просто стало больше дистанта — больше общения с клиентами через электронные мессенджеры, — говорит Давид Ераносян, управляющий партнер адвокатского бюро «Sollars». Взаимодействие с госорганами тоже стало онлайновым. Мы даже нарастили портфель! Приросли вот такие темы: корпоративное право, сделки по покупке и продаже бизнеса, подросла банкротная практика. Для дистанта мы задействовали ZOOM, WhatsApp, Telegram. В существенной степени ковид повлиял на наши внутренние процессы — многое нам пришлось перестроить, переместив рабочие коммуникации в онлайн. Это потребовало участия айтишников, покупки новой техники. Сисадмины трудились интенсивно. По технике затраты несущественны — докупить пять-шесть ноутбуков, подкрутить сервер, там, где прежде был Wi-Fi, перекинуть кабельный интернет. Проводной интернет надежнее. В дистанте система коммуникации изменилась в лучшую сторону, несмотря на то, что мы стали меньше видеться. Возможно, стало больше взаимоподдержки, более выверенными стали словесные формулировки. Это этическое самосовершенствование очень пригодилось, поскольку в пору локдауна наша команда тоже выросла — вслед за сервисным портфелем.

И бесспорный бенефициар — телеком, все цифровые сервисы. Словом, те, кто занимался замещением прежних — очных — каналов коммуникации, все, кто переводил бизнес-мир на дистанционку.

— IT-финансы, IT-диагностика — все, что имело онлайновую составляющую, то и оказалось на гребне волны, — резюмирует Андрей Серпенинов. — Довольно близко к айтишникам и телекому в списке счастливчиков стоит индустрия доставки товаров и блюд — все то, что заместило собой магазины и общепит. Причем, по моим ощущениям, этот опыт получит долгосрочную конвертацию – и в плане расширения рынков, и в плане управленческих наработок. Да, возможно, этот багаж наработок будет называться в компаниях «наши ковидные лайфхаки» или как-то в этом стиле. Но как бы он ни назывался, в постковидной экономике он все равно очень пригодится.

При этом, по мнению представителей самого телекома, отрасль в число бенефициаров пандемии не входит.

— Мы ощутили ускорение цифровизации на поведении наших клиентов, которые начали спешно формировать «цифровые привычки» в апреле и не спешат от них отказываться, — говорит Дмитрий Кромский. — Первой и наиболее заметной из этих привычек стал рост трафика передачи данных в нашей сети — практически вдвое к прошлому году. Для нас такой взрывной рост потребления стал причиной пересмотра инвестиционных планов для развития сети: необходимо было запуском новых базовых станций компенсировать возможное падение скорости интернета. Вынужденное ускорение строительства и привело к росту расходов. При этом дополнительных доходов у нас не возникло, потому что существенной причиной роста трафика стало повышение уровня утилизации пакетов, прежде всего, мобильного интернета — до 90-100%. Сейчас совершенно очевидно, что никакого «отскока» не будет: и частные, и корпоративные клиенты начали формировать «цифровую» модель потребления, в которой мобильный интернет занимает очень важное место. Полагаю, не только Tele2, но и весь телеком-сектор в ближайшее время ждет период интенсивного увеличения емкости сетей на фоне растущих требований клиентов к скорости и покрытию мобильного интернета.

Фото предоставлено пресс-службой Tele2