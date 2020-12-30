Количество вакансий в Новосибирске выросло на 70%

Вакансии

Количество вакансий в Новосибирске в годовом выражении (ноябрь 2020 к ноябрю 2019) выросло на 70%. Наибольшее количество вакансий сосредоточено в области производства, добычи и переработки сырья и сельского хозяйства (20%). На втором месте с 17% объявлений строительство, которое лидировало по количеству вакансий в прошлом году, а на третьем, как и в прошлом году, продажи, хотя их доля в общем количестве вакансий и упала примерно на 1% за год, до 13%, сообщили Infopro54 в пресс-службе Авито.Работа.

При этом производство продемонстрировало самый высокий прирост количества вакансий за год: +126%. На втором месте по темпам роста востребованности у работодателей административная работа (+124% по сравнению с ноябрем 2019 года), на третьем — бухгалтерия и финансы (+112%).

Изменение поведения соискателей

Активность кандидатов в Новосибирске также увеличилась: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 47%. При этом в среднем соискатели претендуют на зарплату 20 000 рублей в месяц за полный день, в то время, как медианная оплата труда в вакансиях составляет 35 000 рублей. Интересно, что зарплатные ожидания не росли в течение года, а вот предлагаемый работодателями заработок повысился за год на 17%.

Самой популярной областью поиска работы, как и в 2019 году, остается строительство. По итогам ноября 2020 на него пришлось 20% запросов контактов. На втором месте по популярности среди соискателей производство (17% откликов соискателей). Транспортно-логистическая сфера с прошлого года опустилась со второго на третье место по популярности: теперь на нее приходится 14% запросов контактов.

— На рынке труда Новосибирска заметно влияние развития промышленных парков в городе и его окрестностях. По сравнению со многими из крупнейших городов России в Новосибирске наблюдается заметный «перевес» вакансий и откликов на них в производственном секторе, востребованность работы в сфере строительства как у работодателей, так и у соискателей также отчасти связана с развитием таких объектов, — говорит руководитель по развитию Авито Работы Дмитрий Пучков.

Удалённая работа

Вакансии, которые подразумевают удалённую работу, составляют менее 1% от всех вакансий в городе. Их количество резко выросло во II квартале 2020 года, во время пика самоизоляционных мер в стране (+77% по сравнению с I кварталом), однако в III квартале рост числа таких объявлений замедлился и составил лишь +4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

Самые востребованные сотрудники на удалёнке — работники из сферы продаж: здесь размещено 53% вакансий. На втором месте по популярности различные студенческие подработки и работа, не требующая опыта: 14% вакансий касаются именно их. Третье место занимает группа профессий «Маркетинг, реклама, PR» — на нее приходится около 11% объявлений об удалённой работе.

Медианная зарплата, которую готовы предложить работодатели Новосибирска удалённым работникам, составляет 30 000 рублей. Этот показатель не менялся в течение года. Больше всего (в среднем 80 000 рублей в месяц) удалёнщикам готовы платить в автомобильном бизнесе, а также в образовании/науке (50 000 рублей в месяц), однако вакансии эти в городе штучные.

Фото pixabay.com, автор- stanvpetersen