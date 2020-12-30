В институте теплофизики начинают тестировать циклолеты «в полях»

— Институт теплофизики сейчас работает над созданием летательных аппаратов на альтернативных принципах — так называемых циклолетов. Они будут применяться для мониторинга сельскохозяйственных ресурсов, для обработки посевов, орошения и так далее. Все работы планируется выполнять в рамках Сибирского отделения как интегрирующей структуры, — сообщил на итоговой пресс-конференции главный ученый секретарь СО РАН, академик Дмитрий Маркович.

Он отметил, что летательные аппараты на подобных альтернативных принципах

были предложены примерно 100 лет назад, но не пошли в серийное производство, в отличие от вертолетов. Институт теплофизики СО РАН занимается проектом по созданию циклолетов по заказу Фонда перспективных исследований в течение двух лет.

— Наши аппараты (циклолеты) внешне напоминают речные пароходики с колесами, но с адаптивно изменяемым углом атаки лопастей. Летные характеристики примерно на уровне вертолетной техники, но система управления является довольно сложной и не могла быть реализована в прошлом веке. Поэтому интерес к циклолетам возобновился только сейчас, когда появилась возможность простого адаптивного управления углом атаки на базе новых технических достижений и с использованием компьютерной техники, — пояснил Маркович.

По сравнению с вертолетами, у циклолетов повышенная маневренность, улучшенные характеристики с точки зрения звуковых воздействий. Они могут обеспечивать взлет и посадку на наклонной поверхности, это очень важно, например для корабельной техники, для работы в труднодоступных местах.

— Циклолеты могут «причаливать» даже к вертикальным стенам зданий. Это очень перспективное направление, интересное как для оборонных задач, так и для гражданских. Это в будущем и городской транспорт, и аэротакси, и скорая помощь, и работа в МЧС, и так далее, — перечисляет академик.

Он уточнил, что сегодня в институте теплофизики создан летающий образец компактного циклодрона весом 60 кг. Он уже прошел испытания и показывает хорошие результаты по маневренности и продолжительности полета. Следующий этап — это тестирование подобных машин на конкретных приложениях: мониторинг природных ресурсов, сельское хозяйство. Параллельно будет продолжаться работа по созданию большой машины весом 2 т, вместимостью от 3 до 6 человек или эквивалентного груза 500 кг.

— Эту работу институт планирует завершить к 2025 году. Затем будет запущена программа по производству, привлечение инвесторов — все должно заканчиваться конкретными результатами. Конечно, эти аппараты не вытеснят вертолеты или самолеты, но займут свою нишу, — уверен Дмитрий Маркович.

В этом году Фонд перспективных исследований представил циклолет на международном форуме «Армия-2020». В его разработке принимают участие инженеры компании ООО НПП «Авакс-Геосервис» (Красноярск). Институты СО РАН активно работают по проектам, связанным с беспилотниками, с крупными частными компаниями. В частности, с «АФК-система».

Фото Института теплофизики СО РАН