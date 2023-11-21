Инфекционист Андрей Поздняков рассказал, чем опасен коклюш

Как рассказал врач-инфекционист, к.м.н., главный врач клинико-диагностической лаборатории Инвитро-Сибирь Андрей Поздняков, коклюш – респираторное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Наиболее характерным его признаком является приступообразный спазматический кашель. Считается, что это прежде всего детская болезнь, но нередко инфицируются и взрослые. Заболеванию подвержены люди абсолютно всех возрастов.

— Коклюш — не острозаразное заболевание, т.е. это не ветрянка, не грипп и не ковид. Для того, чтобы заразиться коклюшем, нужен близкий и продолжительный контакт. Тем не менее, коклюш может проявляться, в том числе эпидемическими вспышками и, как правило, это связано с контактами и заносом инфекции в тесные коллективы – детские сады, школы, интернаты, воинские части и другие, — отметил он.

При коклюше симптомы появляются постепенно — болезнь не развивается внезапно. Инкубационный период может растянуться до 20 дней. Основным клиническим свидетельством болезни является кашель, который развивается при нормальной температуре. Через неделю кашель становится приступообразным. За сутки может быть от 5 до 40 приступов. В отличие от простуды, которая проходит за неделю, кашель при коклюше способен сохраняться месяцами. Отсюда и еще одно название болезни — «стодневный кашель».

Андрей Поздняков уточнил, что коклюш вызывается бактерией Bordetella pertussis. Она сохраняется в организме неделю-полторы, далее уходит из организма либо оседает в подслизистые слои.

— У возбудителя коклюша есть токсин, который вызывает частый кашель, он сопровождается задержкой дыхания, спазматическим вдохом, иногда рвотой после кашля. Вот это как раз и есть «визитная карточка» коклюша, такой кашель появляется у пациентов спустя полторы недели от начала заболевания, — говорит врач-инфекционист.

Осложнения и диагностика

Хотя заболеть коклюшем могут люди всех возрастов, основную опасностью он представляет для детей первого года жизни, обратил внимание Андрей Поздняков. По его словам, опасность в том, что при длительном приступообразном кашле, который является характерным симптомом коклюша, возникают приступы апноэ (задержка дыхания).

— Приступы апноэ могут длиться десятки секунд. Любая такая рефлекторная спазматическая задержка дыхания – это гипоксия, прежде всего, головного мозга. У новорожденных, к сожалению, в силу незрелости головных структур, периоды апноэ могут возникать регулярно, именно это является основной опасностью данного заболевания: апноэ, гипоксия и нарушения сознания вплоть до комы, — уточнил главный врач клинико-диагностической лаборатории Инвитро-Сибирь.

Также в результате коклюша могут развиться пневмонии (чаще всего коклюшная пневмония) либо осложнения, вызванные бактериальной инфекцией. Они протекают очень тяжело и порой приводят к летальному исходу Именно поэтому в возрасте до года это заболевание нужно лечить стационарно. Для других категорий пациентов коклюш может лечиться и амбулаторно.

Андрей Поздняков подчеркнул, что выявить коклюш можно несколькими методами. Среди них микробиологический метод (посев) и метод ПЦР (сдать кровь на наличие антител IgM). Кроме того, для диагностики этого заболевания важен общий анализ крови.

Доктор напомнил, что для защиты от этого серьезного заболевания необходима вакцинация, которая проводится в детстве.

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