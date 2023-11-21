С полок новосибирских аптек исчезли психотропные препараты

Аптеки Новосибирской области лишились сильнодействующих психотропных препаратов. Об этом сообщает Om1.ru.

Так, например, французский «Фризиум», а также его аналог «Клобазам», который принимают при эпилепсии, оказался вне доступа для жителей региона. Такие данные опубликовал сайт Lekvapteke.ru.

Журналисты обратилось в различные аптеки области для подтверждения информации. Там подтвердили данные сайта, но точную причину пропажи никто назвать не смог.

В одной из аптек предположили, что причин может быть несколько.

— Я так предполагаю, что препараты импортные. Возможно, перерегистрация, такое иногда бывает. Ещё, возможно, из-за того, что это зарубежные препараты и возникли проблемы с поставками, — предположили в аптеке «Озерки».

Стоит учитывать и то, что для торговли подобными препаратами нужно специальное разрешение на каждую точку. Не стоит забывать и о том, что психотропные вещества должны хранится в сейфах с сигнализацией. А за нарушение оборота могут выписать штраф до 200 тысяч рублей.

Некоторые федеральные эксперты говорят, что в связи с такими жесткими требованиями продажа подобных препаратов невыгодна аптекам. Из-за этого сети могут отказываться от продажи такого рода лекарств.

Однако столь жесткие меры не связаны с пропажей психотропов в области, уверяют в сети аптек «Озерки».

— Мы работаем со многими рецептурными препаратами, не только такими, но и посерьёзнее: например, наркотическими обезболивающими. Это точно не с этим связано, — отметили в сети.

Ранее редакция сообщала о том, что глава сети муниципальных аптек Новосибирска признался, куда исчезают лекарства.