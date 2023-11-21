На модернизацию системы очистки дымовых газов на ТЭЦ-2 в Новосибирске СГК потратит 120 млн рублей

По словам директора станции Игоря Точилина, модернизация коснется золоулавливающих устройств на третьей очереди ТЭЦ-2: на котлах с номерами 5, 6 и 4.

— Степень очистки должна увеличиться с 98-99% до 99,6% — то есть практически до идеальных показателей. <…> Модернизация заключается в том, что в существующие корпуса будут установлены батарейные циклоны — эмульгаторы второго поколения системы Панарина, — пояснил он.

Игорь Точилин уточнил, что, согласно ожиданиям, проект будет реализован в 2024-2026 годах. Прогнозируемая стоимость за три года составит порядка 120 млн рублей., однако, финальную цену мероприятий определят инженеры-проектировщики.

На других четырех котлах станции в настоящее время установлены батарейные эмульгаторы второго поколения. Это четвертая очередь, которая несет основную нагрузку ТЭЦ-2.

Вместе с тем, директор станции отметил и другой экологический проект, в соответствии с которым вместо прямоточной схемы золоудаления строят оборотную, отвечающую всем современным требованиям.

Игорь Точилин подчеркнул, что ТЭЦ-2 обеспечивает теплоснабжение значительной части левобережья Новосибирска, а также Железнодорожного и части Центрального района на правом берегу города. Суммарно это примерно 1,5 тысячи многоквартирных жилых домов. По итогам 9 месяцев этого года ТЭЦ-2 выработала 746 млн кВт/ч электроэнергии (с годовым приростом 6%) и отпустила потребителям тепло в объеме 1 млн тыс. Гкал (+2%).

Ранее редакция сообщала, что на ТЭЦ-5 в Новосибирске завершается строительство котельной за 318 млн рублей.