Инфляция в Новосибирской области замедлилась до 3,6%

В ноябре 2019 года годовая инфляция в Сибирском федеральном округе (СФО) замедлилась до 4,0% после 4,3% в октябре 2019 года, что соответствует общероссийской динамике (инфляция в России также замедлилась на 0,3 п.п.), сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

— Выросло предложение на рынках мяса, зерна, овощей. Наряду с умеренной динамикой потребительского спроса, это способствовало замедлению продовольственной инфляции в округе, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что годовая инфляция в продовольственном сегменте составила 4,1% в ноябре против 4,7% в октябре.

— В условиях увеличения производства и конкуренции замедлялся рост цен на мясо, в первую очередь, на свинину, курицу, индейку. Только за последний месяц производство свинины в среднем по Сибири выросло на 11%. Рост производства полностью закрывает потребность в продукте как жителей сибирских регионов, так и мясопереработчиков. В результате в ноябре цены на свинину в сибирской рознице сложились на уровне прошлого года (околонулевой прирост после 1,5% в годовом выражении в октябре), а в Республике Тыва, Алтайском крае, Омской и Томской областях этот продукт можно было купить даже дешевле, чем год назад, — констатируют эксперты.

В Сибирском ГУ Банка России подчеркнули, что хороший урожай зерна обусловил снижение цен на продовольственную пшеницу. Это замедлило в годовом выражении рост цен на продукты следующего цикла переработки: муку, макароны, хлеб и хлебобулочные изделия.

— Более доступными по цене по сравнению с ноябрем прошлого года оставались основные овощи «борщевого набора»: картофель, свекла и морковь. Посевные площади под эти культуры сократились, однако средняя урожайность выросла. В результате урожай соответствует среднегодовым пятилетним значениям и закрывает потребности сибиряков в овощах открытого грунта, — отмечают специалисты.

Эксперты напомнили, что за последний год в СФО введены в эксплуатацию несколько крупных тепличных комплексов, последний – в начале ноября текущего года в Новосибирске. На фоне роста собственного производства более чем на 25% в годовом выражении в ноябре подешевели огурцы.

— В то же время из-за снижения посевных площадей продолжала дорожать гречка. Но даже с учетом последнего подорожания цена гречки в Алтайском крае (46 руб. за килограмм) почти в два раза ниже пятилетнего максимума (81 руб.). Недостатка продукта на рынке нет. Кроме того, гречка занимает небольшую долю в потребительской корзине жителей СФО, — говорится в сообщении.

В целом по потребительской корзине жителей округа доля продуктов, которые в ноябре дорожали медленнее в годовом выражении или даже дешевели, значительно выше, например, мяса и мясных продуктов, хлеба и хлебобулочных изделий, овощей и др.

Что касается непродовольственной инфляции в ноябре, то она составила 2,8% после 2,9% в октябре.

— Умеренная динамика потребительского спроса и укрепление рубля определили замедление годовых темпов прироста цен на легковые автомобили. Наблюдалась стабилизация стоимости бензина (действие механизма возвратного акциза): в ноябре литр бензина на сибирских заправках стоил в среднем почти столько же, сколько год назад (прирост менее 1%), а в республиках Алтай, Тыва, Хакасия и Красноярском крае – даже подешевел, — отметили эксперты.

Годовой темп прироста цен на услуги в ноябре в сравнении с октябрем не изменился, составив 5,6%. Динамика тарифов на отдельные виды услуг осталась разнонаправленной.

Ускоренно дорожали услуги связи, а именно телевещания, за счет переноса в цены возросших издержек (включая переход на цифровое телевидение). Доступнее по цене, чем год назад, стал проезд в плацкартном вагоне за счет изменения графика гибкого регулирования тарифов на перевозку пассажиров.

Распределение региональной инфляции в Сибири в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем несколько изменилось. В регионах с наименьшими темпами роста цен (республики Алтай и Тыва) в ноябре отмечалось некоторое ускорение инфляции. В Иркутской области, где по итогам октября сложилась наибольшая в округе инфляция, в ноябре темпы роста цен заметно снизились (до 4,5% с 4,9% в октябре), в основном, за счет увеличения поставок продовольствия, в том числе из соседних сибирских регионов (мяса и продуктов его переработки, тепличных огурцов и др.).

В Новосибирской области в ноябре 2019 года годовая инфляция составила 3,6% после 4,0% в октябре. Данная динамика определялась ростом предложения на отдельных рынках продовольствия, сдержанной динамикой спроса и укреплением рубля.

— Продовольственная инфляция снизилась до 2,8% в ноябре с 3,7% в октябре. Как и в целом по Сибири, благодаря росту предложения на рынках замедлился рост цен на мясо, макароны, муку, хлеб и хлебобулочные изделия. Подешевели овощи, при этом цены на огурцы снизились на 38% против 25% по Сибири. Последний крупный тепличный комплекс в Новосибирской области введен в эксплуатацию в начале ноября т.г., что значительно увеличило площадь новосибирских теплиц. По прогнозам регионального минсельхоза, в следующем году площадь тепличного хозяйства полностью закроет внутреннюю потребность региона в овощах закрытого грунта и создаст условия для расширения поставок новосибирской продукции в другие сибирские регионы. Сейчас за пределы региона вывозится около 30% местной тепличной продукции, — отмечают в Сибирском ГУ Банка России.

Непродовольственная инфляция составила 2,8% в ноябре после 2,9% в октябре. Основными факторами стали умеренная динамика потребительской активности, укрепление курса рубля, а также стабильное состояние рынка моторного топлива.

Инфляция в сфере услуг ускорилась до 7,2% в ноябре после 6,7% в октябре. Заметный вклад в ускорение внесли услуги телевещания: сервисные компании закладывают в тарифы издержки на повышение качества оказываемых услуг в соответствии с современными стандартами (цифровое телевидение).

Повысились темпы роста цен на услуги химчисток, парикмахерских, организаций культуры, а также экскурсионные услуги, стоимость которых последний год почти не индексировалась.

— В целом по России замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Годовая инфляция в целом по стране в ноябре снизилась до 3,5% (с 3,8% в октябре). По итогам 2019 года Банк России прогнозирует общероссийскую инфляцию в интервале 2,9–3,2%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5–4,0% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем, — резюмируют в Сибирском ГУ Банка России.

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