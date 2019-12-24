Предпринимателя обвиняют в преднамеренном банкротстве новосибирской компании

Заместитель прокурора Новосибирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 56-летнего новосибирского предпринимателя, одного из участников и директора ООО «Мега-Пласт-Сибирь», сообщили в прокуратуре Новосибирской области. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями руководителем коммерческой организации и преднамеренном банкротстве.

По версии следствия, обвиняемый в 2013 – 2017 годах продавал принадлежащие возглавляемой им организации автомобили своим знакомым и родственникам, а также себе как физическому лицу по заведомо заниженным ценам. Общая сумма ущерба от махинаций с продажей автомобилей составила 7 200 000 рублей.

Кроме того, с 01.02.2017 по 31.12.2017 мужчина совершил ряд фиктивных сделок, направленных на преднамеренное банкротство возглавляемой организации, являвшейся крупным производителем и поставщиком ПЭТ-преформ (заготовки для изготовления пластиковых бутылок).

— В ноябре 2017 году все оборудование ООО «Мега-Пласт-Сибирь» было передано в пользование подконтрольной организации по фиктивному договору аренды производственной линии, заключенному по заведомо заниженной цене, платежи по которому фактически не осуществлялись. Без какого-либо оформления в эту организацию переданы имевшиеся в обществе большие запасы сырья и готовой продукции; все работники переведены в другую подконтрольную организацию, с которой заключен договор комплексного оказания услуг по организации производственного процесса, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что кредиторская задолженность в сумме свыше 800 млн. рублей, в том числе перед крупными банками, осталась в ООО «Мега-Пласт-Сибирь», которое в результате умышленных действий руководителя по выводу имущества признано банкротом.

В прокуратуре уточнили, что за злоупотребление полномочиями законом предусмотрено наказание до 4 лет лишения свободы; за преднамеренное банкротство мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд г. Новосибирска.

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