В августе 2019 года годовая инфляция в Сибири составила 4,9% после 5,1% в июле. Замедление соответствует общероссийскому тренду, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

— Инфляция в Сибирском федеральном округе замедляется пятый месяц подряд. Минимального уровня с мая прошлого года достигла непродовольственная инфляция, продолжает снижаться годовой темп прироста цен на продукты. Инфляция услуг практически не изменилась, — рассказал начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев.

Отмечается, что на половину товаров и услуг годовой прирост цен составил менее 4%. При этом каждый десятый товар или услуга подешевели по сравнению с августом прошлого года.

— Годовая продовольственная инфляция в августе замедлилась до 5,6% после 5,9% в июле. Снизились темпы прироста цен на свинину, говядину и птицу, а также мясные продукты, производство которых в Сибири выросло в текущем году. На рынок поступили местные овощи нового урожая, это замедлило рост цен на них. Так, в основных сельскохозяйственных регионах Сибири (Алтайском крае, Новосибирской, Омской, Кемеровской областях) был собран хороший урожай помидоров. В результате помидоры вошли в список самых подешевевших продуктов вместе с овощами борщевого набора – свеклой, морковью и картофелем, — отмечают в пресс-службе.

При этом ускорился рост цен на молоко, сыры, сливочное масло. Борьба с фальсификатом на рынке молока и молочных продуктов привела к временному дисбалансу спроса и предложения на натуральное молочное сырье. Как следствие, на 12% в годовом выражении выросла его стоимость.

Годовая непродовольственная инфляция в августе замедлилась до 3,6% после 3,8% в июле. Фактор умеренного спроса определил снижение темпов роста цен на одежду и обувь, текстиль, галантерею, парфюмерию и косметику, моющие и чистящие средства, медицинские товары, стройматериалы, бытовую технику и электронику, легковые автомобили и др.

Годовая инфляция в сфере услуг в Сибири в августе составила 5,7%, почти не изменившись по сравнению с июлем – 5,6%. Заметно повысилась стоимость авиаперелетов и сотовой связи в Иркутской области. Здесь из-за ухода с рынка авиакомпаний-дискаунтеров на 69% в годовом выражении выросла стоимость авиабилетов. Кроме того, в регионе, одном из последних в округе, подняли тарифы операторы сотовой связи.

После плановой июльской индексации замедлился рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Снижение спроса определило уменьшение темпов прироста стоимости бытовых услуг, услуг организаций культуры, зарубежного туризма.

В августе 2019 года самая низкая среди сибирских регионов инфляция сохранялась в Республике Алтай (1,4%).

С учетом фактической динамики инфляции Банк России в сентябре снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,2-4,7% до 4,0-4,5%. В дальнейшем, по прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция останется вблизи 4%.

Что касается Новосибирской области, то по данным Сибирского ГУ Банка России, в августе 2019 года годовая инфляция в регионе составила 4,3% после 4,6% в июле.

— Продовольственная инфляция снизилась до 4,3% в августе с 4,8% в июле. Как и в целом в СФО, замедлился рост цен на мясо. В Новосибирской области годовой прирост цен на молоко и молочные продукты остается ниже, чем в среднем по округу, и при этом замедлился. Общий для всего округа рост спроса на сырое молоко в регионе компенсирует увеличение производства: несколько крупных компаний летом ввели в строй новые мощности. По данным за семь месяцев 2019 года, Новосибирская область занимает первое место в округе по производству молочного сырья. Снизились темпы прироста цен на овощи и фрукты, а свекла, помидоры, яблоки, картофель, морковь стоили дешевле, чем в августе прошлого года, — говорится в сообщении пресс-службы.

Непродовольственная инфляция замедлилась до 3,7% в августе с 4% в июле.

В сегменте услуг темп прироста цен составил 5,5% в августе после 5,4% в июле. Динамику цен на услуги определили тарифы на отопление. Только в Новосибирской области региональный оператор в августе согласовал и включил в тариф ранее не учтенные расходы.

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