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Суд между департаментом по тарифам и ФАС перенесли на октябрь

Спор идет вокруг того, включать ли в затраты и тариф необходимую валовую выручку энергокомпании или нет.
  • 26/09/2019, 13:52
Автор: Юлия Данилова
Суд между департаментом по тарифам и ФАС перенесли на октябрь
Прокуратура запросила время, чтобы ознакомиться с документами, предоставленными ФАС.

Суд по рассмотрению дела по заявлению департамента по тарифам Новосибирской области к ФАС России перенесен на конец октября. Об этом говорился в определении, размещенном на сайте Арбитражного суда города Москвы.

—  Представитель заявителя поддержал заявленные требования. Представитель ответчика заявленные требования не признал. Суд считает, что подготовка дела к судебному разбирательству окончена, дело подготовлено к судебному разбирательству, — уточняется в документе.

По информации InfoPro54, ответчик — ФАС России — предоставил отзыв на исковое заявление непосредственно на заседании суда, а не за неделю, как положено. Представитель департамента не возражал о рассмотрении дела 24 сентября, но прокуратура потребовала время, чтобы ознакомиться с документами. В итоге заседание было перенесено.

В ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) от комментариев воздержались.

Зампредседателя комитета регионального парламента по строительству и ЖКХ Новосибирской области Вадим Агеенко напомнил корреспонденту InfoPro54, что речь идет специфике расчета валовой выручки, которая включается в тариф.

Суд по возможному пересмотру тарифов на тепло состоится 24 сентября

— Есть несколько методик подсчета того, что включается и не включается в валовую выручку. Когда наш департамент формировал тариф, часть затрат он в него не включил — около 240 млн рублей, в том числе 176 млн рублей нормативной прибыли и часть затрат на аренду земли. Эту сумму оспаривал ФАС, к которой обратилось АО «Сибэко» (входит в СГК), — говорит Агеенко. — В итоге, согласно предписанию ФАС, департамент включил в тариф нормативную прибыль и часть платежей за аренду (всего около 200 млн рублей). Жители города уже оплачивают тепло с учетом этих цифр.

При этом департамент решил опротестовывать решение ФАС в суде. В августе к рассмотрению дела подключилась прокуратура.

На сентябрьском заседании комитета по ЖКХ регионального парламента директор Новосибирского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) Андрей Колмаков сообщал, что на 2020 год компания запланировала отремонтировать в Новосибирске 9 км сетей, из них 6 км внутриквартальных и 3 км магистральных (1,5% от общей протяженности сетей в городе). На это необходимы 850 млн рублей. Из них только 400 млн заложены в тарифах. Он в очередной раз отметил, что все дополнительные средства будут направляться только на ремонт тепловых сетей, и подчеркнул, что даже при вложении в ремонты 850 млн рублей в год необходимы минимум 4-5 лет, чтобы город почувствовал результат.

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