Два земельных участка в Линево будут предоставлены без торгов в рамках МИП

На заочном заседании комиссии по оценке соответствия объектов критериям, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов обсуждался вопрос возможности реализации масштабных инвестиционных проектов ООО «Алькор» «Строительство станции технического обслуживания тяжелой техники и грузовой магистральной техники в р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области» на земельном участке площадью 15 402 кв. м и ООО «АМИ» «Организация производства металлических конструкция» на земельном участке площадью 36 124 кв. м, сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития.

Согласно протоколу заседания, решение по обоим проектам принято большинством голосов. Минэкономразвития региона предписано подготовить проект распоряжения губернатора области, являющегося основанием для выделения земельных участков без проведения торгов. Администрации рабочего поселка Линево рекомендовано предоставить земельные участки.

ООО «Алькор» подразумевает создание центра технического обслуживания и ремонта тяжелой техники на территории р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области. Планируется создание около 40 рабочих мест.

Проект ООО «АМИ» подразумевает размещение производства металлических конструкций и изделий, используемых для создания быстровозводимых модульных зданий путем строительства нового завода, оснащения его оборудованием, комплектации кадрами и последующей эксплуатации. Планируется создание около 182 рабочего места.

Фото: Юлия Данилова