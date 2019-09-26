Два земельных участка в Линево будут предоставлены без торгов в рамках МИП

На заочном заседании комиссии по оценке соответствия объектов критериям, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов обсуждался вопрос возможности реализации масштабных инвестиционных проектов ООО «Алькор» «Строительство станции технического обслуживания тяжелой техники и грузовой магистральной техники в р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области» на земельном участке площадью 15 402 кв. м и ООО «АМИ» «Организация производства металлических конструкция» на земельном участке площадью 36 124 кв. м, сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития.
Проект ООО «АМИ» подразумевает размещение производства металлических конструкций и изделий, используемых для создания быстровозводимых модульных зданий путем строительства нового завода, оснащения его оборудованием, комплектации кадрами и последующей эксплуатации. Планируется создание около 182 рабочего места.
Фото: Юлия Данилова
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