InfoPro54 победил в федеральном конкурсе СМИ

Подведены итоги XXVI Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России» Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП). Жюри оценивало материалы, размещенные в средствах массовой информации регионов РФ в 2019 году, в которых рассказывается о проблемах экономического развития России и территорий, а также о предпринимателях и их деятельности. Из 70 регионов поступили 390 работ высокого качества. Это говорит о популярности конкурса, подчеркивают организаторы конкурса — ТПП РФ.

В число лучших региональных средств массовой информации России, работающих в экономической тематике, вошел новосибирский бизнес-портал InfoPro54.ru.

— Среди новосибирских предпринимателей много очень интересных людей, которые с удовольствием говорят о своем деле, рассказывают о проблемах, возникающих в бизнесе, о взаимодействии с властью, контролирующими и надзорными структурами, а также о том, как им удается решать эти проблемы. Они охотно делятся опытом с теми, кто только решает открыть свое дело. Новосибирску очень повезло с инноваторами, генерирующими новые разработки и готовыми их внедрять на практике. Именно этими факторами обусловлен акцент, который мы решили сделать в деятельности нашего СМИ: бизнес, экономика, власть. О политике мы тоже пишем, но это вполне объяснимо, так как политические решения напрямую влияют на деятельность бизнеса, — прокомментировала итоги конкурса главный редактор InfoPro54.ru Юлия Данилова. — Мы даем возможность новосибирцам, а также инорегиональным читателям узнать о ситуации в экономике региона, бизнес-климате, конкуренции, о ключевых игроках рынка, о предпочтениях местных жителей. Эта информация может быть полезна для предпринимателей, планирующих зайти в Новосибирскую область. Замечательно, что наши материалы и принцип работы оценили в деловом сообществе — Торгово-промышленной палате РФ.

Церемония объявления итогов прошла в нестандартном для конкурса онлайн-формате. Несмотря на это, организаторы решили не отступать от традиций и провели мастер-класс «Трансформация деловых СМИ». Спикерами выступили представители деловых средств массовой информации из разных регионов страны, а также эксперты. Они поделились своим опытом работы во время режима самоизоляции.

— Медиапотребление в пандемию стало массовым, — заявила Елена Вартанова, декан факультета журналистики МГУ имени М.В.Ломоносова. — При этом сама отрасль оказалась в кризисе и серьезно пострадала во время пандемии. Возможности заработать для СМИ сильно сузились.

По ее мнению, выходом из ситуации для пострадавших СМИ является максимальное использование возможностей цифровизации.

— Пандемия максимально ускорила процесс трансформации деловых СМИ. Вечной темой остается тема монетизации, она сегодня даже важнее, чем борьба за рынок рекламы. Люди сегодня готовы и хотят платить за качественную информацию, —подчеркнул в ходе мастер-класса председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Игорь Потоцкий. — Кроме того, резко ускорился процесс цифровизации отрасли. Сейчас мы даже читаем те новости, которые для нас выбирает робот. Еще одна проблема —аудитория экономической журналистики заметно сузилась. Время, когда всех интересовали экономические новости, как это было в девяностые годы, прошло, и, возможно, навсегда. Вопрос: кому сегодня нужна экономическая журналистика, как найти своего читателя? Всеобщая беда заключается еще и в том, что сегодня доминирует клиповый отбор информации. Надо приучать как можно большее число читателей к аналитике. Еще проблема — резко снизившее языковое качество СМИ. На все эти вопросы надо находить ответы.

Тем не менее, по его оценкам, несмотря на все трансформации, на рынке медиа всегда будут действовать два принципа: качественные стандарты журналистики и умение зарабатывать деньги. Их соблюдение гарантирует и выживание СМИ, и их достойное существование в условиях пандемии.

Фото: скриншот трансляции