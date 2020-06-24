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Одни активно наблюдают, другие активно протестуют

Сторонники конституционных поправок наращивают штабы агитаторов и наблюдателей, противники предлагают свои рецепты протеста.
  • 24/06/2020, 13:26
Автор: Евгения Федорова
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«Социальные поправки являются оболочкой «Троянского коня».

Голосующих за поправки и содействующих в этом процессе должно стать больше, чем при обычных выборах за счет привлечения к процессу политических партий и общественных организаций, считают в Общественной палате Новосибирской области. В настоящее время некоторые из них откликнулись на призыв и проводят работу по подготовке наблюдателей, агитаторов и просто по привлечению граждан к процессу голосования. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева.

 Мы заключили с общественными организациями и политпартиями более 40 договоров,  говорит Гриднева.  Активно выдвигаются сами граждане. Ежедневно приходят более 10 активистов. Сегодня утвердили наблюдателями более 8 тысяч человек. Их данные направили в Общественную палату РФ, ожидаем утверждения. Раз голосование так растянуто на несколько дней, то установлено: прекратить подачу заявлений за день до основного дня голосования. Принимаем наблюдателей до 29 июля.

По словам Гридневой, никому из будущих наблюдателей еще не отказано.

Напомним, что изначально основные поправки, предложенные президентом РФ к изменению, касались ряда ограничений для высших государственных должностей, приоритетом российского конституционного права над международным, социальных гарантий для граждан и так далее, что вызвало поддержку практически всех политических партий, часть из которых продолжают поправки не только поддерживать, но и готовы активно участвовать в организации голосования по их внесению.

 9 июня было заключено соглашение между Общественной палатой Новосибирской области и региональным отделением «Единой России»,  рассказывает первый замсекретаря реготделения партии, первый вице-спикер Андрей Панферов.  С 1 по 22 июня «ЕР» активно готовила агитаторов для каждой участковой комиссии. Всего у нас 1996 агитаторов. Также мы сформировали списки наблюдателей: по 2 наблюдателя на участковую комиссию (всего 3992 человека). Этой кампании наша партия придает большое значение, поскольку считаем то, что происходит сейчас, историческим периодом для нашей страны.

Не менее активны и партийцы из «Справедливой России».

 Мы уже принимаем самое активное и бодрое участие в этом знаменательном эпохальном событии,  говорит лидер новосибирских справедливороссов Анатолий Кубанов.  Мы видим, что общество и люди требуют перемен. Верно президент взял курс на изменения Конституции. Наши члены и сторонники горячо откликнулись. Призыв всех добрых сил, президента был услышан, поддержан. Видим по своим знакомым, коллегам, что наши товарищи активно включаются в этот процесс. Нет сомнений, что ответственная часть наших граждан откликнется всецело.

По словам Кубанова, в качестве наблюдателей зарегистрировались более 700 представителей «Справедливой России».

Что касается участвующих в пресс-конференции общественников, поддержавших предложенные изменения, то у них, в отличие от партийцев, предпочтения «отраслевые», исходя из той сферы, которая ближе по роду деятельности. В частности, гендиректор Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий Юрий Бернадский и председатель реготделения «Опоры России» Сергей Соколов заявили в качестве приоритетного направления поддержку предпринимательства.

 Конституция в данном виде (После поправок. — Ред.) будет документом другого качества,  говорит Соколов.  Правительству теперь предписывается отвечать за поддержку предпринимательских инициатив. Это крайне положительно. Президент 2-3 раза в месяц проводит совещания относительно мер поддержки экономики и предпринимателей. Мы теперь сможем апеллировать к конкретным статьям Конституции. Также положительно воспринимаем изменение статуса муниципалитетов, так как бизнес постоянно взаимодействует с муниципалитетами по вопросам поддержки и развития. Готовы принимать участие в голосовании и как наблюдатели, и как активные граждане.

Зампредседателя Новосибирского областного совета ветеранов войны, труда, военных и правоохранительных органов Евгений Мирошниченко в качестве приоритета отмечает социальное направление Конституции.

 Те поправки, что предлагаются, напрямую касаются и ветеранов  социальные гарантии, достойная медицина,  говорит Мирошниченко.  Наши люди достойны жить полноценной жизнью. Ветераны не должны выживать. Для нас работа в качестве наблюдателей не нова. Сейчас активно составляем списки наблюдателей. Как всегда наши ветераны проявят активность и выразят свою гражданскую позицию.

При этом, говоря в пользу предлагаемых поправок, никто из сторонников не коснулся той, против которой восстали другие политические и общественные силы. Речь идет об обнулении президентских сроков для действующего главы государства, предложенном на заседании Госдумы членом фракции «Единая Россия» Валентиной Терешковой. По мнению противников поправок, именно под это и были инициированы как изменение Конституции, так и организация процесса голосования по нему, несмотря на пандемию коронавируса. В то же время методы выражения протеста против внесения поправок у их инициаторов разнятся от бойкота голосования в целом до протестных акций. К примеру, в реготоделении КПРФ предлагают процедуру голосования не бойкотировать, но голосовать «против».

 Нынешние поправки ничего не меняют, за исключением одного — продления полномочий нынешнего президента,  озвучивает позицию однопартийцев секретарь областного отделения КПРФ Ренат Сулейманов.  Призываем проголосовать «против». Процедура принятия поправок была ускоренной, ущербной, без широкого обсуждения. Де-юре эти поправки уже действуют. Это политическая процедура. Она нелегитимна, потому что не было конституционного собрания, референдума по принятию. Содержательно эта процедура сделана для одного  сделать неограниченным пребывание у власти нынешней бюрократическо-олигархической верхушки страны.

Напомним, что сами коммунисты после предложения Терешковой, по выражению представителей обкома КПРФ, оказались в «интересном положении». С одной стороны, многое из озвученного президентом они на протяжении ряда лет пытались продвинуть законодательно, как, к примеру, социальный блок поправок. Однако то, что озвучила Терешкова, по сути, «обнулило» все эти усилия вместе со сроками президента. При этом позиция у лидера коммунистов области, мэра Новосибирска Анатолия Локтя — более дипломатичная.

 Важным политическим событием в нашей стране, безусловно, будет голосование по поправкам в Конституцию,  заявил мэр, обращаясь к депутатам горсовета Новосибирска на июньской сессии.  Я далек от того, чтобы устраивать политические дискуссии, не надо этого делать. Я обращаюсь к вам, ко всем новосибирцам: прийти и выразить свое отношение к этим поправкам голосованием. Это позиция гражданина нашей страны.

Что касается представителей несистемной оппозиции, то, по мнению координатора фонда борьбы с коррупцией в Новосибирске, экс-кандидата в мэры Сергея Бойко, смысла принимать участие в данном голосовании нет, поскольку результат уже предопределен, что называется, наверху.

 Списки открыты, нет никакого подсчета голосов,  заявил Бойко в телеэфире своего интернет-канала, отвечая на вопрос одного из зрителей.  В этих условиях невозможно соотнести людей, которые пошли на участки, с теми результатами, что нам объявит ЦИК.

Косвенно это подтвердил собеседник редакции, сотрудник одного из госучреждений, которого, по его словам, вместе с коллегами руководство практически в «добровольно-принудительном» порядке попросило через «Госуслуги» подать заявку для голосования не по месту жительства, а по месту работы с последующим визитом в учреждение членов комиссии с урной.

Наконец, самые радикально настроенные новосибирцы намерены протестовать на митинге, который планируют организовать и провести в основной день голосования 1 июля.

 Мы против преступления по изменению конституционного строя, которое сейчас осуществляется под видом поправок в Конституцию,  сообщают в паблике «Мы против коррупции» будущие участники митинга, организаторами которого числятся общественники Виктор Сорокин и Михаил Кондрюков.  Так называемые социальные поправки фактически служат только прикрытием для обнуления сроков правления Путина (являются оболочкой «Троянского коня»). Фактического изменения и улучшения жизни людей поправки не несут, так как этими поправками дублируются уже существующие нормы законов.

Напомним, что поправки в Конституцию были предложены президентом в январе в выступлении перед Федеральным Собранием РФ. В марте поправки одобрило большинство депутатов Госдумы, а впоследствии и депутаты заксобрания Новосибирской области. Изначально проведение голосования было запланировано на 22 апреля, но из-за ситуации с пандемией коронавируса его пришлось отложить. Пандемия в настоящий момент сохраняется. Как ранее сообщили в областной избирательной комиссии Новосибирской области, будет предпринят ряд мер, чтобы минимизировать возможные риски. В частности, некоторые избирательные участки разместят на улице. При голосовании в помещении для минимизации времени нахождения там людей паспортные данные голосующих заранее внесут в списки избирателей.

Фото из группы Избиркома Новосибирской области Вконтакте

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