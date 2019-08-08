Инфраструктурный вопрос

Проектное финансирование вносит дополнительные требования не только к застройщикам — сдавать объекты капитального строительства в четко прописанные сроки, ресурсоснабжающие организации также оказываются в более жестких рамках в плане выполнения своих обязательств. Об этом редакции InfoPro54 сообщил заместитель генерального директора по развитию новосибирского теплосетевого подразделения ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) Николай Шарапов.

— Наша компания в своей деятельности руководствуется действующим законодательством в части процесса подключения. К примеру, заключая договор о подключении, как заявитель, так и исполнитель обязаны выполнить в регламентированный срок обязательства по договору. Неисполнение одной из сторон своей части работ приводит к необходимости дополнительно урегулировать договорные отношения, в том числе по сроку подключения. Сегодня мы начали практиковать реализацию п.34 ПП 787, согласно которому «заявитель вправе осуществить мероприятия (в том числе технические) по подключению за границами принадлежащего ему земельного участка, а в случае подключения многоквартирного дома — за пределами сетей инженерно-технического обеспечения дома при условии согласования таких действий (в том числе технической документации) с исполнителем», — говорит Шарапов.

По его словам, уже проработана юридическая сторона заключения (на этапе после заключения договоров о подключении) договоров на выполнение мероприятия по п.34: по модели купли-продажи или строительному подряду — в зависимости от возможности заявителя оформлять земельные участки под строительство сетей (землепользование), а также разрешительную документацию для оформления прав собственности на сооруженные объекты. Кроме этого, начавшуюся практику реализации п.34 поддерживает вступивший в силу региональный закон «О внесении изменений в статью 2 закона Новосибирской области «Об установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории Новосибирской области» от 25.06.2019 — что позволяет сократить время при строительстве сетей.

— Сегодня мы стараемся учитывать направления развития города, определять стратегически верный вектор развития системы, сопоставлять планы ввода объектов застройщиков с планированием выполнения мероприятий по строительству сетей к точкам подключения, заданным в договорных условиях, — перечисляет Шарапов. — Сокращение сроков получения разрешительной документации застройщиками возможно за счет сокращения времени на взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями при получении технических условий и условий подключения, заключение договоров о подключении. Действующими «Правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения» (утверждены постановлением правительства № 787 в редакции от 05.07.2018) сроки рассмотрения и обработки заявок пересмотрены и уже сокращены, поэтому, выполняя требования законодательства, компания вносит свой вклад и в сокращении сроков.

Напомним, с 2019 года в регионе начал действовать новый тариф за технологическое присоединение к системе централизованного теплоснабжения объектов с разной тепловой нагрузкой. В СГК уверены, что благодаря этому процедура подключения новых потребителей тепла в Новосибирске стала проще и прозрачнее. За одну Гкал/час с 1 января 2019 года плата за подключение к сетям теплоснабжения Новосибирского филиала СГК составила 4,7 млн рублей (без НДС). До 2018 года включительно размер платы за техприсоединение к теплосетям был дифференцированным: при запросе до 1,5 Гкал/час стоимость одной «гиги» составляла 5,7 млн рублей (без НДС), при запросе более 1,5 Гкал/час стоимость подключения зачастую утверждалась индивидуально для каждого застройщика и зависела от запрашиваемой мощности.

— Единый тариф установлен по инициативе «Сибирской генерирующей компании». Такая мера положительно скажется на стоимости подключения объектов застройщиков, запрашивающих до 1,5 Гкал/час: экономия составит около 1 млн рублей на каждой гигакалории. Компания также рассчитывает на сокращение сроков подключения новых потребителей к системе централизованного теплоснабжения: теперь застройщики, запрашивающие более 1,5 Гкал/час, зная стоимость подключения, могут сразу приступать к заключению договора с СГК, экономя время на расчете и утверждении индивидуального тарифа, — поясняет Николай Шарапов. — Единый тариф позволит нашему городу развиваться еще интенсивнее.

Напомним, единый тариф на подключение к теплу новых абонентов в течение нескольких лет действует во всех городах присутствия СГК. Стоимость технологического присоединения устанавливается в каждом субъекте отдельно, она зависит от разных параметров: протяженности тепловых сетей, существующих резервов тепловой мощности, удаленности новых жилых и промышленных площадок строительства от энергоисточников и т.д.

Фото предоставлены пресс-службой компании