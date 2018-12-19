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Таможенники вывели из теневого оборота около 1500 шуб

  • 19/12/2018, 18:24

Основная часть выявленных меховых изделий китайского производства.

В текущем году таможенниками Сибири выведено из теневого оборота около 1500 шуб из натурального меха, которые незаконно продавались в торговых точках СФО, сообщили в пресс-службе СТУ.

В СТУ отметили, что основная часть выявленных меховых изделий китайского производства.

— У владельцев товаров отсутствовали документы, подтверждающие законность ввоза данной продукции на территорию РФ. Кроме того, на шубах отсутствовала необходимая маркировка, наличие которой обязательно для любых изделий из натурального меха, —рассказали в пресс-службе.

В общей сложности по направлению контроля за оборотом меховых изделий, подлежащих обязательной маркировке, таможенными органами Сибирского таможенного управления в текущем году проведено 49 проверочных мероприятий. В результате в бюджет довзыскано более 16,4 млн. рублей таможенных платежей.

Фото: пресс-служба СТУ

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