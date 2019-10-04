«Ингосстрах» в первом полугодии увеличил сборы в Сибири на 57%

Объем премии, собранной филиалами Сибирского регионального центра «Ингосстраха» за 1 полугодие 2019 года, составил 2,7 млрд рублей, что на 57% превышает показатели аналогичного периода 2018 года, сообщили в пресс-службе компании.

Сбор страховой премии по добровольному страхованию иному, чем страхование жизни, составил 1,3 млрд рублей (прирост 23%), в том числе сборы по личному страхованию – 254,1 млн рублей (прирост 29%), сборы по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 973,4 млн рублей (прирост 21%), страхованию ответственности – 61,5 млн рублей (прирост 35%). Объем страховой премии по ОСАГО – 1,3 млрд рублей (прирост 124%). Сбор страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте составил 32,1 млн рублей, по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров – 61 млн рублей (прирост 15%).

Отмечается, что выплаты филиалов Сибирского регионального центра «Ингосстраха» в 1 полугодии 2019 года составили 1,3 млрд рублей, что на 57% превышает показатели аналогичного периода 2018 года. В том числе по добровольному личному страхованию – 94,9 млн рублей, по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 543,6 млн рублей, добровольному страхованию ответственности – 31,3 млн рублей. Выплаты по ОСАГО составили 609,2 млн рублей. Выплаты по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте – 2,3 млн рублей. Выплаты по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров составили 10,2 млн рублей.

Наиболее динамично развивавшимися в указанный период направлениями бизнеса «Ингосстраха» в Сибирском региональном центре стали ОСАГО, каско и страхование имущества граждан, а также страхование имущества и ответственности юридических лиц.

— Несмотря на отсутствие положительной динамики объема рынка страхования Сибири (снижение на 1%), наша компания улучшила конкурентные позиции и нарастила сборы как по розничному, так и по корпоративному бизнесу и ДМС. Среди ключевых изменений рынка можно выделить постепенное снижение напряженности в ОСАГО вследствие проекта либерализации. Благодаря грамотной стратегии продвижения и выстроенной системе урегулирования нам удалось добиться повышения сборов по ОСАГО на 124% при снижении объемов рынка на 2,9%, — комментирует директор Сибирского регионального центра «Ингосстраха» Виктор Силачев. — Кроме того, результаты нашего регионального центра подтверждают общефедеральную тенденцию роста в ДМС, который выступает одним из ключевых драйверов корпоративного направления. Сборы филиалов «Ингосстраха» в Сибири по ДМС выросли на 18,3% при сокращении локального рынка на 0,8%.

Напомним, что в зону ответственности Сибирского регионального центра входят филиалы «Ингосстраха», которые расположены в Красноярском, Алтайском и Забайкальском краях, Иркутской, Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областях, Республиках Хакасия, Бурятия, Тыва и Алтай.

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