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Недымный бизнес

Сигаретный рынок перестраивается под напором электронных систем курения, служащих для компаний зонтиком от общественного порицания.
  • 04/10/2019, 16:54
Автор: Игорь Смольников
Недымный бизнес
Сейчас продажа ЭСНД лицам младше 18 лет запрещена в 36 регионах РФ из 85, на федеральном уровне этот запрет не кодифицирован.

Потребительский тренд на отказ от табачных сигарет в пользу электронных возглавили три сибирских мегаполиса. По данным агентства маркетингового анализа Kantar TNS, в Новосибирске, Омске и Красноярске меньше курильщиков сигарет, чем в среднем по России, но чуть выше доля потребителей электронных никотиновых продуктов. По оценкам Kantar TNS,  более 30 000 курильщиков Новосибирска перешли с сигарет на альтернативные системы доставки никотина — электронные сигареты или системы нагревания табака. Все опрошенные агентством пользователи электронных никотиновых устройств указали, что ранее курили обычные сигареты. Большинство из них — 76% — перешло с традиционных сигарет на электронные, чтобы попробовать что-то менее вредное для здоровья. Около 50% опрошенных говорят, что отказались от сигарет в пользу электронных никотиновых продуктов из-за неприятного запаха на руках и одежде, еще 22% отметили, что им не нравится вкус сигарет.

В роли альтернативы традиционным сигаретам медики более терпимо воспринимают  именно полностью безтабачные системы, тогда как существуют еще и «как бы альтернативные» товарные предложения от сигаретных гигантов — системы нагрева табака.

— Системы нагрева табака  это, в общем-то, развитие титульной темы табачных корпораций, — пояснила заведующая лабораторией химии и контроля качества, руководитель испытательного центра табака и табачных изделий ФГБНУ ВНИИТТИ Татьяна Пережогина на межрегиональной пресс-конференции в Новосибирске. — Это ответ на идеологический запрос рынка, на тренд безопасности. Но, естественно, бескомпромиссно пойти наперекор своей сути они не могут. А новые бренды, вышедшие на курительный рынок, отличаются  именно тем, что ни табак, ни табачный дым в функционале их продукции не задействованы. У них не используется табак как составляющая продукта, они в табачное производство никогда вовлечены не были, у них нет табачной предыстории. Хотя, подчеркну, полностью безопасным курение не становится — базовой составляющей процесса остается никотинагрессивный нейростимулятор, вызывающий зависимость.  

То есть этот технический концепт (синтезированный никотин, которому не нужен табачный дым как транспортировочная субстанция) приводит на курительный рынок соперников, неожиданных для сигаретных компаний, — фирмы, которые с табаком вообще никак не связаны.

— Электронные безтабачные системы могут стать реальной альтернативой для тех, кто задумывается об использовании менее вредных продуктов,  отметил Виктор Украинский, генеральный директор российского представительства фирмы JUUL Labs   компании, специализирующейся на разработке и производстве систем безтабачного курения.

Операторов, пришедших на рынок нетабачным путем, волнует и избыточная доступность вейпов. Рынок «жижек» широк, полон операторов самого разного спектра — от респектабельных, с фирменным продуктом до самых маргинальных, с невнятным происхождением и составом. Потому семантический компонент «стильно, модно, молодежно» должен быть изъят даже из эстетики продвижения продукта. По словам Украинского, из образа их бренда заведомо удалены любые, даже самые отделенные и туманные ассоциации с молодежной культурой, студенчеством, с молодежными мемами и культ-мифами. Более того, как среда продвижения и информационной поддержки в принципе не будут использоваться социальные сети — ни Фейсбук, ни ВК, ни Инстаграм. Причина — доминирование молодежной аудитории в «социалках», их всевозрастная проницаемость.

Кстати, на пресс-конференции представители JUUL Labs призвали запретить в Новосибирске продажу электронных сигарет несовершеннолетним. Сейчас продажа ЭСНД лицам младше 18 лет запрещена в 36 регионах РФ из 85, на федеральном уровне этот запрет не кодифицирован. В Сибири подобная локальная инициатива воплощена только в двух регионах — в Омской области и Алтайском крае. Компания настаивает на превращении запрета в общефедеральную норму, подчеркивая, что не видит необходимости в том, чтобы пополнять свое потребительское сообщество за счет малолеток.

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