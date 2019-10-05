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Райффайзенбанк проводит реорганизацию розничной сети

  • 05/10/2019, 09:23
Одновременно банк усиливает инвестиции в развитие цифровых сервисов.

АО «Райффайзенбанк»Ориентируясь на меняющиеся предпочтения клиентов, которые при взаимодействии с банками все чаще выбирают онлайн-каналы, АО «Райффайзенбанк» объявляет об изменении структуры своей сети и закрытии ряда отделений, наименее популярных среди клиентов. Отделения, которые продолжают оставаться востребованными, будут активно развиваться и дальше. Банк планирует совершенствовать формат своих офисов, предлагая обслуживание, отвечающее новым потребительским моделям.

Одновременно с этим Райффайзенбанк усиливает инвестиции в развитие цифровых сервисов. Банк активно инвестирует в высокотехнологичную дистанционную модель обслуживания, а также технологическое развитие контакт-центра и отделений. В 2019 году размер инвестиций в цифровые сервисы вырос почти в два раза в сравнении с 2018 годом и продолжит расти в 2020 году. Все эти меры позволят банку продолжить динамично развивать бизнес в России и еще активнее наращивать клиентскую базу.

Реорганизация затронет 39 отделений в городах с самой большой розничной сетью, таких как Москва и Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Красноярск, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Сургут, Тюмень, Уфа и Челябинск. Райффайзенбанк продолжит обслуживать все сегменты клиентов, включая физических лиц, малый, микро-бизнес и корпоративный бизнес, в других офисах банка в этих городах.

Еще в пяти городах — Железногорске, Кирове, Курске, Саранске и Сочи — обслуживание будет продолжено полностью в новом цифровом формате. Выбор городов для перехода на цифровой формат обслуживания обусловлен данными по востребованности отделений, а также предыдущим успехом запуска цифровой модели более чем в 100 городах. В Кирове, Саранске, Курске и Сочи переход на такой формат был успешно протестирован еще в 2018 году.

В результате реорганизации к концу 1 квартала 2020 года сеть отделений Райффайзенбанка составит более 130 офисов в 44 городах России. Райффайзенбанк планирует развивать широкую сеть собственных и партнерских банкоматов по всей России, которая уже сейчас насчитывает более 22000 устройств. Дальнейшая реорганизация сети в обозримом будущем не планируется.

Развитие цифровых каналов продаж и обслуживания — одно из фокусных направлений стратегии Райффайзенбанка в розничном и корпоративном бизнесе. Оно подразумевает перевод операций и сервисов в онлайн-каналы, усиление инвестиций в IT, дальнейший рост штата IT-специалистов, ориентацию на принятие решений на основе данных, быстрое внедрение инновационных решений в бизнес-процессы.

Фото пресс-службы банка

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