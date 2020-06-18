Инновационная вакцина от клеща готовится к клиническим испытаниям

— Инновационный препарат «Энцемаб» для лечения и профилактики клещевого энцефалита успешно прошел доклинические испытания. Мы продали лицензию на его производство крупной российской фармакологической компании — ПАО «Фармсинтез» (В конце 2019 года. — Ред.), — сообщил в ходе пресс-тура заведующий лабораторией биотехнологии ИХБФМ СО РАН Владимир Рихтер.

По его словам, сейчас покупатель планирует начать первую фазу клинических испытаний.

— Так как это коммерческая структура, думаю, что у них процесс пойдет достаточно быстро. Года за два они закончат «клинику» и выведут препарат в производство, — добавил ученый.

Сумму, за которую институт передал патент «Фармсинтезу», а также объем инвестиций, необходимый для проведения клинических испытаний, Рихтер не назвал.

Ранее ученые ИХБФМ СО РАН сообщали, что в основу препарата с рабочим названием «Энцемаб» легла технология создания моноклональных антител, основанная на выборе самых эффективных антител из многих разных молекул. Доклинические исследования проводились в рамках госпрограммы «Фарма 2020» Минпромторга РФ.

В начале июня специализированное издание СО РАН «Наука в Сибири» сообщило, что в Новосибирске появился новый гибрид клеща. После его укуса человек может заразиться не только вирусом клещевого энцефалита, но и несколькими видами боррелий и риккетсий.

По данным Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, на 15 июня в медицинские организации области обратились 14819 человек, в том числе 4754 ребенка, пострадавших от укусов клещей. Зарегистрированы 25 случаев клещевого энцефалита и 16 случаев клещевого боррелиоза. С начала года в регионе от клещевого энцефалита были привиты 200137 человек. В специализированных лабораториях исследованы 12559 клещей, снятых с людей, из них зараженных вирусом клещевого энцефалита — 3,8%, боррелиями — 60,4%.

ПАО «Фармсинтез» (г. Санкт-Петербург) — публичное акционерное общество, осуществляющее разработку, производство фармацевтических субстанций и лекарственных средств как собственного портфеля, так и на условиях контрактного производства. Производственный комплекс расположен в Ленинградской области. Проект получил инвестиционную поддержку «Роснано» в 2013 году — портфельная компания группы.

ПАО «Фармсинтез» является головной компанией холдинга, ключевыми активами которого является компания Xenetic Biosciences Inc. (CША) — разработчик ряда перспективных лекарственных средств, акции котируются на фондовой бирже NASDAQ (тикер XBIO), и компания Kevelt AS (Эстония) — разработчик и производитель лекарственных средств для рынков США, Европы и стран СНГ, имеющий сертификацию по стандарту GMP. Акции ПАО «Фармсинтез» допущены к торгам на Московской бирже в секторе РИИ (тикер LIFE).

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