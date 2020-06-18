Ученые СО РАН создали лекарство, убивающее опухолевые клетки

— Совместно с ГНЦ ВБ «Вектор» мы разработали препарат на основе онколитического вируса для терапии онкологических заболеваний человека. Он создан на основе рекомбинантного штамма вируса осповакцины. Из его генома вырезали два гена, ответственных за вирулентность, то есть он стал менее опасен для организма, и встроили в него два других гена, которые усиливают его онколитическую активность, — рассказал в ходе пресс-тура заведующий лабораторией биотехнологии ИХБФМ СО РАН Владимир Рихтер.

Попадая в организм, этот вирус находит опухолевую клетку, начинает в ней размножаться и продуцировать белки, убивающие в опухоль. Потом попадает в кровоток, начинает искать другие опухолевые клетки, в частности метастазы, и поражает их.

— Фактически мы имеем саморепродуцирующееся лекарственное средство. Теоретически однократное введение препарата в организм позволяет на достаточно длительный временной период сохранить его противоопухолевую активность, — подчеркивает ученый.

По его словам, препарат прошел доклинические испытания. На следующей неделе институт планирует подать документы в Минздрав РФ для получения разрешения на проведение первой стадии клинических испытаний. Их будет организовывать и проводить партнер ИХБФМ СО РАН — питерская компания. Сейчас она готовит документацию. Подобраны клиники, подготовлен план клинических исследований, информация для врачей и пациентов. По словам Рихтера, если не будет никаких задержек, то клинические испытания препарата стартуют осенью и продлятся около полутора лет. На это необходимы около 80 млн рублей. После оценки результатов лекарство должно будет пройти второй и третий этап клинических испытаний, которые тоже потребуют как времени, так и финансирования. Объем инвестиций в два следующих этапа ученый не конкретизировал. Производство препарата институт планирует организовать в Новосибирске.

— У нас подписан договор с компанией АО «Вектор-Биальгам». Один из основных продуктов, которые выпускает эта компания, — вакцина против вируса гепатита А.

Технология ее получения очень похожа на технологию получения нашего препарата, поэтому мы достаточно легко сможем интегрироваться в производство, — говорит Рихтер.

На нынешнем этапе разработка ИХБФМ СО РАН позиционируется как препарат против рака молочной железы. Ученый отметил: есть данные, что он эффективен и при лечении других видов рака, но документальное подтверждение этого факта только собирается.

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