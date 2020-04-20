Инноваторам выделят четыре миллиона рублей

Стартовал открытый конкурс на предоставление субсидий субъектам инновационной деятельности за счет средств бюджета города Новосибирска, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.
В мэрии рассказали, что целью конкурса является финансовое возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме легковых автомобилей и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнение работ, оказание услуг по следующим направлениям:
Общая сумма средств бюджета города, выделяемая на предоставление субсидий, составляет 4 000 000 рублей.
Участники конкурса могут стать юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), являющиеся коммерческими организациями или индивидуальными предпринимателями, при этом:
Заявки принимаются до 12.00 18 мая.
Ознакомиться с подробностями участия в конкурсе можно на официальном сайте города Новосибирска по адресу.
Фото: pixabay.com, автор- jarmoluk
Популярное с сайта