Инноваторам выделят четыре миллиона рублей

Стартовал открытый конкурс на предоставление субсидий субъектам инновационной деятельности за счет средств бюджета города Новосибирска, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

В мэрии рассказали, что целью конкурса является финансовое возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме легковых автомобилей и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнение работ, оказание услуг по следующим направлениям:

затраты на НИОКР;

затраты на получение разрешительных документов (сертификаты, свидетельства, патенты);

затраты на внедрение инновационной продукции (технологии) в серийное производство (проектирование, проектные исследования, анализ проектных вариантов, эскизное проектирование);

затраты на приобретение нового основного технологического оборудования (в том числе электронно-вычислительной техники);

затраты на приобретение готового и разработку специального ПО;

затраты на уплату процентов по банковским кредитам, аккредитивам и займам.

Общая сумма средств бюджета города, выделяемая на предоставление субсидий, составляет 4 000 000 рублей.

Участники конкурса могут стать юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), являющиеся коммерческими организациями или индивидуальными предпринимателями, при этом:

осуществляют инновационную деятельность;

зарегистрированы на территории города Новосибирска в течение не менее 12 месяцев, предшествующих дате подачи заявления о предоставлении субсидии;

относятся к категории субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Единым реестром субъектов малого и среднего предпринимательства в случае участия в номинации «Поддержка организаций, осуществляющих инновационную деятельность».

Заявки принимаются до 12.00 18 мая.

Ознакомиться с подробностями участия в конкурсе можно на официальном сайте города Новосибирска по адресу.

Фото: pixabay.com, автор- jarmoluk