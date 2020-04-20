За три месяца аэропорт Толмачёво обслужил почти 1,4 млн пассажиров

За первый квартал 2020 года грузопоток составил 7 649 тонн (+7%), в том числе в марте — 3 017 тонн груза и почты (+9%), сообщили в пресс-службе аэропорта.

Отмечается, что с начала года аэропорт обслужил 7 720 самолёто-вылетов (+13% к аналогичному периоду прошлого года), в марте — 2 689 самолёто-вылетов (+11%).

С января по март аэропорт Толмачёво обслужил 1 399 580 пассажиров (+3,8%). Количество пассажиров на внутренних воздушных линиях составило 995 741, на международных — 403 839.

В марте пассажиропоток аэропорта Толмачёво составил 406 366 человек. На внутрироссийских рейсах обслужено 312 899 пассажиров, на международных — 93 467.

Количество трансферных пассажиров аэропорта за три месяца увеличилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Их доля в общем пассажиропотоке составила 25,8%.

В пресс-службе уточнили, что самыми динамичными направлениями марта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на внутрироссийских авиалиниях стали: Челябинск (+103,3%), Уфа (+90,9%), Самара (+52,6%), Улан-Удэ (+49,4%), Северо-Енисейск (+47,6%), Братск (+43,5%), Санкт-Петербург (+43,4%), Абакан (+40,9%). На международных — Бухара (+47,4%), Фукуок (+8,2%), Дубай (+0,2%).

При этом самыми популярными направлениями по итогам марта 2020 года среди пассажиров стали Москва, Санкт-Петербург, Хабаровск, Екатеринбург, Красноярск, Пхукет, Камрань, Бангкок, Утапао, Дубай, Ош, Бишкек, Нур-Султан, Худжанд, Ташкент.

Фото: Gensa Gensa