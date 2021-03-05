Иностранные ИТ-компании могут обязать платить НДФЛ наравне с российскими

В правительстве РФ готовят второй пакет мер поддержки отечественной ИТ-отрасли. Речь идет об иностранных ИТ-компаниях, привлекающих в дистанционном режиме российских разработчиков. Ключевая причина их разработки — увеличить число «физических лиц, ведущих деятельность в области IT в правовом поле» и, соответственно, нарастить поступления от такой деятельности в бюджет, следует из документа на который ссылается ТАСС. Исполнителями проекта назначены Минцифры, Минфин, Минэкономразвития и ФНС.

По словам источника агентства, иностранные компании используют российский человеческий капитал и не платят налоги за российских сотрудников.

В пресс-службе Минцифры отмечают, что эта мера была предложена отраслью. По их мнению, она позволит выровнять условия ведения бизнеса между иностранными и российскими компаниями, которые платят налоги в полном объеме в нашей стране.

Налоговый маневр для ИТ

В конце июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о налоговом маневре для ИТ-отрасли, который подразумевает, в частности, снижение с 2021 г. ставки страховых взносов для индустрии с 14% до 7,6%, ставки налога на прибыль — с 20% до 3%.

Однако поддержку российских ИТ-компаний решено было расширить, приняв второй пакет мер. В него могут включить около 50 инициатив, в том числе планы по импортозамещению госкомпаниями и переход на отечественное ПО, введение инструментов фискального стимулирования внедрения отечественного ПО и программно-аппаратных комплексов, софинансирование расходов ИТ-компаний на новые разработки и их пилотное внедрение.

В рамках второго пакета поддержу смогут получить крупные интернет-компании, разработчики игр, соцсети и онлайн-кинотеатры, заявлял ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко.