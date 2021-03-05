В Новосибирске открылся первый супермаркет сети Spar

Развивать сеть Spar в Новосибирске по лицензии будет входящее в группу компаний «Лама» ООО «Спар-Томск», уже имеющее 10 магазинов бренда в Томской области: 9 супермаркетов Spar и 1 гипермаркет InterSpar. Аналитики и участники рынка не исключают, что новый для Новосибирска формат сможет забрать часть покупателей у региональных и федеральных сетей. Но новый игрок выйдет на высококонкурентный рынок, писал ранее «Коммерсант». Генеральный директор Spar Russia B.V. Сергей Локтев уточнял изданию, что в течение 2021 года в городе могут появиться до 10 точек сети.

В супермаркете Spar сделан акцент на домашнюю еду, представлен широкий ассортимент продуктов: свежие овощи и фрукты, охлаждкнная рыба и мясо, свежевыжатые соки, свежая выпечка, молочная и алкогольная продукция. В магазине будут выставляться и товары повседневного спроса, включая продукцию Spar, которую компания продвигает под собственными торговыми марками, а также премиальную коллекцию товаров Spar Premium. Будет ли при этом компания закупать продукцию у местных производителей, на момент публикации материала редакции Infopro54 уточнить не удалось.

В Россию компания Spar зашла в 2000 году и имеет 4 формата магазинов: InterSpar, EuroSpar, Spar и Spar Express. Товарооборот на конец 2019 года составил 155,3 млрд рублей, этот показатель на 7,6% выше предыдущего года. Сегодня в Spar Россия входят 6 партнеров: ООО «СПАР Миддл Волга», ООО «СПАР Тула», ООО «СПАР Челябинск», ООО «СПАР Томск», ООО «СПАР Калининград», ООО «СПАР Омск». На сегодняшний день Spar — крупнейшая в мире добровольная сеть розничной торговли. Торговые точки под этим брендом работают в 48 странах мира.

В поисковой системе Яндекс при подборе ключевых слов по популярности лидируют такие новосибирские супермаркеты, как