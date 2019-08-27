Популярный в России сервис экспресс-доставки товаров с полок магазинов Instamart начинает работать в Новосибирске. Этот город станет вторым в Сибири, где Instamart начал работать в этом году. В прошлом месяце сервис стартовал в Омске, сообщили в пресс-службе компании.

С 27 августа новосибирцы смогут заказать с доставкой на дом или в офис продукты и другие товары из гипермаркета METRO, включая электронику, автотовары, товары для сада, бытовую химию – в общей сложности более 23 000 товаров. До конца сентября для жителей Новосибирска доставка будет бесплатной.

В пресс-службе рассказали, что в сентябре Instamart планирует выйти в Красноярск.

— Сегодня более 100 000 человек регулярно доверяют Instamart заботу о выборе продуктов для всей семьи. Для своих клиентов Instamart предоставляет персонального помощника, который ходит по магазинам и выбирает продукты вместо покупателя. По подсчетам сервиса, в среднем на походы по магазинам уходит около 3-4 часов в неделю. Благодаря таким сервисам, как Instamart, новосибирцы смогут проводить больше времени с семьей и друзьями, заниматься любимым делом, — говорится в сообщении.

Instamart был основан в Москве в 2013 году, когда привычка заказывать продукты с доставкой еще только формировалась у российской аудитории. В среднем в месяц осуществляется более 30 000 доставок со средним чеком около 4500 рублей.

Фото: скриншот с сайта компании