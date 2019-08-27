Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Kuzina зарегистрировала программу биржевых облигаций

Компания предложит частным инвесторам облигации, а привлеченное финансирование направит на развитие в столице.
  • 27/08/2019, 16:51
Kuzina зарегистрировала программу биржевых облигаций

Московская биржа объявила о регистрации программы облигаций ООО «Кузина». Вскоре компания анонсирует условия первого выпуска (номинал облигации, размер дохода, срок обращения и пр.) и дату начала торгов ценными бумагами, сообщило коммуникационное агентство Vizluv.

Кондитерские Kuzina уже работают в Москве, но компания планирует значительно увеличить сеть на привлеченные инвестиции. Тем более, что в столице действует одна из производственных площадок, которая может обеспечить десертами и выпечкой несколько десятков магазинов. Большая часть кондитерских сети расположена на родине бренда – в Новосибирске. В августе была открыта 55-я точка, которая работает по франшизе в Якутске.

По сведениям «Юнисервис Капитал», организатора долговой программы, размещение облигаций ООО «Кузина» запланировано на сентябрь.

— Регистрация программы биржевых облигаций – это серьезный шаг и совершенно новый опыт для Kuzina. Сумма облигационного займа может быть высокая, на порядок выше, чем кредита, который можно получить в банке. В выпуске облигаций мы видим возможности беззалогового финансирования – привлечения инвестиционного капитала для развития корпоративной сети, — отметила управляющий партнер сети кондитерских Kuzina Евгения Головкова.

Сеть кондитерских Kuzina была основана в 2003 году в Новосибирске. В 2015 компания вышла на московский рынок. В 2018 открыли первую Kuzina в США. Сейчас сеть насчитывает 55 кондитерских в Новосибирске, Барнауле, Томске, Якутске, Москве и Миннеаполисе (США). Кондитерские открываются как под собственным управлением, так и совместно с партнерами-франчайзи.

Фото предоставлено пресс-службой компании

Популярное с сайта

Instamart начинает работать в Новосибирске

Instamart начинает работать в Новосибирске

27/08/2019, 16:58
Новосибирск стал вторым в Сибири, где Instamart начал работать в этом году.
Врачи клиники им. Мешалкина выполнили уникальную операцию пациенту с нарушением ритма сердца

Врачи клиники им. Мешалкина выполнили уникальную операцию пациенту с нарушением ритма сердца

27/08/2019, 16:08
Помощь данной категории пациентов оказывают в единичных кардиохирургических центрах страны.
Новосибирская таможня выявила валютные махинации на 3 млрд рублей

Новосибирская таможня выявила валютные махинации на 3 млрд рублей

27/08/2019, 14:47
Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Актуальный разговор

Вдогонку за будущим

Вдогонку за будущим

Все материалы
Новости

НАРЗ продвигает на рынок мобильные сервисные центры

27/08/2019, 18:57

Россияне стали производить больше мусора

27/08/2019, 18:34

В регионе обнаружена очередная партия предприятий-фантомов

27/08/2019, 18:27

Эмпатия — дело техноемкое

27/08/2019, 18:09

У застройщиков уже накопилось

27/08/2019, 17:10

Instamart начинает работать в Новосибирске

27/08/2019, 16:58

Врачи клиники им. Мешалкина выполнили уникальную операцию пациенту с нарушением ритма сердца

27/08/2019, 16:08

Новосибирская таможня выявила валютные махинации на 3 млрд рублей

27/08/2019, 14:47

Завод «Экран» арендует имущество «Сибэлектротерма»

27/08/2019, 13:16

В индустриальном парке «ЭКРАН» построят новую стекловаренную печь за 1,25 млрд рублей

27/08/2019, 12:31

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Август 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска