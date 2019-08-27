Kuzina зарегистрировала программу биржевых облигаций

Московская биржа объявила о регистрации программы облигаций ООО «Кузина». Вскоре компания анонсирует условия первого выпуска (номинал облигации, размер дохода, срок обращения и пр.) и дату начала торгов ценными бумагами, сообщило коммуникационное агентство Vizluv.

Кондитерские Kuzina уже работают в Москве, но компания планирует значительно увеличить сеть на привлеченные инвестиции. Тем более, что в столице действует одна из производственных площадок, которая может обеспечить десертами и выпечкой несколько десятков магазинов. Большая часть кондитерских сети расположена на родине бренда – в Новосибирске. В августе была открыта 55-я точка, которая работает по франшизе в Якутске.

По сведениям «Юнисервис Капитал», организатора долговой программы, размещение облигаций ООО «Кузина» запланировано на сентябрь.

— Регистрация программы биржевых облигаций – это серьезный шаг и совершенно новый опыт для Kuzina. Сумма облигационного займа может быть высокая, на порядок выше, чем кредита, который можно получить в банке. В выпуске облигаций мы видим возможности беззалогового финансирования – привлечения инвестиционного капитала для развития корпоративной сети, — отметила управляющий партнер сети кондитерских Kuzina Евгения Головкова.

Сеть кондитерских Kuzina была основана в 2003 году в Новосибирске. В 2015 компания вышла на московский рынок. В 2018 открыли первую Kuzina в США. Сейчас сеть насчитывает 55 кондитерских в Новосибирске, Барнауле, Томске, Якутске, Москве и Миннеаполисе (США). Кондитерские открываются как под собственным управлением, так и совместно с партнерами-франчайзи.

Фото предоставлено пресс-службой компании