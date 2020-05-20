Институт филологии СО РАН получил мегагрант на изучение фольклора народов Сибири и Дальнего Востока

Институт филологии СО РАН получил мегагрант на создание междисциплинарной лаборатории, сотрудники которой займутся выявлением и изучением культурных универсалий в вербальных традициях народов Сибири и Дальнего Востока в системах фольклора, литературы и языка, сообщает издание «Наука в Сибири».

— Словесность включает три важные составляющие: язык, фольклор и художественную литературу. Целостное их исследование возможно при задании такого угла зрения, который позволил бы объединить их в рамках общего понятийного пространства. Таким пространством является вербальная практика, внутри которой можно говорить о вербальной культуре, а в рамках традиционных культур — о вербальных традициях. Разные вербальные традиции могут быть обобщены и систематизированы через понятие культурной универсалии, которая пронизывает самые разные культуры и самые разные слои каждой этнической культуры, — рассказывает руководитель мегагранта, заведующая отделом фольклористики и литературоведения Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН доктор филологических наук Людмила Санжибоевна Дампилова. — Благодаря систематизации культурных универсалий, мифологем, культурных смыслов и способов их кодирования можно определить, насколько взаимосвязаны менталитет сибирских этносов и их художественно-фольклорное мировосприятие.

Исследователи будут разрабатывать структурно-семантические принципы выделения культурных универсалий применительно к фольклору, формировать электронный корпус фольклорных текстов, организовывать публикацию расшифрованных материалов на электронном портале «Фольклор народов Сибири».

— Одна из основных задач проекта — сделать описание и анализ концептуальных представлений о мире и человеке в литературах коренных народов Сибири и Дальнего Востока, проанализировать локальные культурные константы в русской литературе Сибири, в том числе миф о Сибири, как о лиминальном пространстве. Важно выявить в языках коренных народов Сибири более полный лексический материал, связанный с религиозной, мифологической, обрядовой и другими сферами, и представить его в виде словарных статей, — отмечает исследовательница.

Поскольку проект междисциплинарный, он подразумевает несколько направлений работы. В области литературоведения — это комплексное исследование реализации культурных универсалий в литературах Сибири, специфики литературной жизни коренных и переселенческих народов этого региона. Также филологи будут изучать, что говорили о Сибири представители Русской православной церкви.

В рамках фольклористического направления культурные универсалии впервые будут исследованы на материале фольклора коренных и переселенческих народов Сибири и Дальнего Востока. Наиболее ярко эти универсалии проявляются на уровне мифологических представлений, обрядовой практики и эпической традиции. Исследователи предполагают сделать аналитическое обобщенное описание сибирских сказаний об иконах, изучить сибирские сказания XVII — начала XVIII века, в том числе в контексте традиций древнерусской агиографии (богословская дисциплина, изучающая жития святых, богословские и историко-церковные аспекты святости).

Культурные универсалии будут выявляться и в языковых традициях.

В рамках этнокультурного изучения языков Сибири планируется исследовать лексику духовной культуры, фонетические процессы, которые реализуются в словесных конструкциях. Так, например, лингвисты собираются изучить характеристики алтайской звучащей фольклорной речи, которая ранее не подвергалась систематическому исследованию. Кроме того, планируется проводить психолингвистические и этнограмматические эксперименты с применением компьютерных технологий.

Проект рассчитан на три года. В его рамках в Институте филологии СО РАН создана лаборатория вербальных культур Сибири и Дальнего Востока, запланированы междисциплинарные экспедиции лингвистов, фольклористов, этнографов в разные регионы Сибири (в этом году ученые собираются посетить Дальний Восток, Тыву, Хакасию, Алтай, Новосибирскую область). Полученные данные будут сравниваться друг с другом, а также с наработками предыдущих лет, источниковыми и архивными материалами. Собранные фольклорные записи войдут в единый электронный корпус текстов на электронном портале «Фольклор народов Сибири». По результатам изучения религиозной, мифологической и обрядовой лексики народов Сибири и Дальнего Востока лингвистами будет подготовлен электронный озвученный сравнительный словарь на тюркских, уральских и тунгусо-маньчжурских языках. Существенную часть из суммы гранта планируется потратить на закупку современного оборудования, необходимого для фонетических исследований (стилистических и диалектных особенностей произношения и интонаций — всё это важно при изучении языков малочисленных народов). Ученые подчеркивают, что работа предстоит очень трудоемкая и масштабная.

Материал и фото: издание «Наука в Сибири», автор фото Константин Сагалаев