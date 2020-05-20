Горсовет Новосибирска одобрил пакет мер поддержки бизнеса

Депутаты горсовета на майской сессии поддержал весь список предложений о поддержке бизнеса, разработанный мэрией Новосибирска. Речь идет об отсрочках по оплате аренды муниципального имущества, а также списании начисленных сумм арендной платы с 1 апреля по 30 июня для отраслей, наиболее сильно пострадавших от коронавирусной инфекции. Это не только имущество казны города, но и все муниципальное имущество, которое сдается в аренду, включая земельные участки. В него также включены нестационарные торговые и мобильные объекты, размещенные на основании заключенных договоров.

Отвечая на вопросы депутатов, начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска Георгий Жигульский пояснил, что сейчас мэрия ждет решения правительства РФ о предоставлении комплекса мер поддержки для некоммерческих организаций, чтобы внести соответствующие поправки в решения на уровне муниципалитета.

Председатель Совета депутатов Дмитрий Асанцев обратил внимание на необходимость освобождения от арендной платы сроком на 3 месяца за пользование муниципальным имуществом частных образовательных учреждений и организаций из сферы питания, которые их обслуживают. Он подчеркнул, что это обращение поступило от фракции партии «Единая Россия».

— Мы обсуждали ситуацию с членами ассоциации «Частная школа», куда входят образовательные учреждения, где обучаются 1399 человек с 1 по 11 классы. Среди учащихся есть дети с особенностями развития. В результате кризиса часть семей осталась без работы и доходов, но несмотря на дистанционное обучение обязаны вносить плату, а учебные учреждения — платить аренду за использование муниципального имущества, коммуникаций, — добавил вице-спикер регионального парламента Андрей Панферов.

По его словам, заксобрание также направило мэру Новосибирска предложение освободить эти организации от аренды на использование имущества и земельных участков сроком на 6 месяцев.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что мэрия готова откликнуться на это предложение, сейчас идет оценка выпадающих доходов бюджета от его внедрения, а также источники их компенсации. Напомним, от реализации уже сформированного списка городской бюджет недополучит 860 млн рублей.

— Однако сегодня я просил бы депутатов не вносить эти поправки, а проголосовать за представленный на майскую сессию перечень, чтобы запустить меры поддержки. Дальше мы берем на себя обязательства в кратчайшие сроки отработать поступившие предложения и решить проблему, — добавил глава города.

Председатель комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству горсовета Новосибирска Игорь Салов констатировал, что во многом предложения мэрии предвосхитили предложения депутатов. Однако он отметил, что предоставление отсрочки — не выход из ситуации.

— Многие предприятия из пострадавших отраслей по факту сегодня уже находятся в предбанкротном состоянии. Для них отсрочка по оплате муниципальной аренды — это отсрочка банкротства. Есть ощущение, что при удлинении каникул ситуация будет похожа на коллапс. Думаю, что мы продолжим работу по этой теме с мэрией и профильным департаментом, — сообщил он.

В итоге «за» предложенный мэрией список проголосовали 43 депутата, то есть все присутствующие на майской сессии. Дополнительные меры поддержки планируется рассмотреть на сессии горсовета 23 июня.

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