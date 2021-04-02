Институт катализа объявил тендер по выбору подрядчика по созданию оборудования для «СКИФа»

В наукограде Кольцово под Новосибирском этой весной начнется строительство Сибирского кольцевого источника фотонов (ЦКП «СКИФ»).

По сообщению RosTender.info, ФИЦ «Институт катализа имени Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук» объявил тендер на выполнение работ по изготовлению, сборке, поставке и пусконаладочным работам оборудования для «СКИФа».

Максимальная цена контракта, который заключат с победителем тендера, составляет 8 млрд 930 млн рублей. Источник средств – субсидия из федерального бюджета.

Заказчик – Министерство образования и науки РФ. Заявки на участие в тендере принимают до 23 апреля, к 30 апреля конкурсная комиссия планирует назвать победителя.

Как следует из материалов тендера, исполнителю предстоит собрать камеры для физических исследований с помощью ускорителей заряженных частиц, оборудование для транспортирования и коммутации пучка в ускорителях заряженных частиц, накопители ускоренных частиц и другие устройства. Все запланированные в рамках тендера работы предстоит выполнить до 15 декабря 2023 года.

Синхротрон «СКИФ» в наукограде Кольцово будет включать ускорительный комплекс, а также экспериментальные станции и лабораторный корпус. Основное здание будет представлять круг диаметром около 230 метров, внутри которого разместят ускорительный комплекс.

Синхротрон — один из типов циклических ускорителей с кольцевой вакуумной камерой, в которой частицы ускоряются почти до скорости света. В установке возникает синхротронное излучение — мощнейший рентген, который позволяет изучать структуру любого вещества вплоть до атомов.

Согласно постановлению Правительства РФ, на создание «СКИФ» планируют направить 37 млрд рублей, его строительство будут вести до 2024 года.