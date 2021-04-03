Промышленную площадку «15 ЦАРЗ» выставили на торги

скИмущество, принадлежащее АО «15 Центральный автомобильный ремонтный завод» («15 ЦАРЗ») на праве собственности, выставили на торги. В лот входит площадка на которой расположено предприятие, производственные цеха, склады, хозяйственные и административные помещения, а также оборудование и техника. Стартовая цена продажи — 848,2 млн рублей.

Имущество продается на торгах путем публичного предложения. Срок действия публичного предложения — 42 дня, в течение которого цена снижается на 10%, каждые 7 дней. Цена, ниже которой имущество должника не может быть реализовано при его продаже (цена отсечения), составляет 50% от начальной стоимости имущества на публичных торгах, уточняется в документах торгов.

Конкурсное производство на предприятии открыто решением Арбитражного суда Новосибирской области в декабре 2018 года. На тот момент АО «15 ЦАРЗ» являлся одним из крупнейших авторемонтных заводов РФ. Учредителем предприятия было Минобороны РФ (35,54 %), управляющая организация — АО «Спецремонт», УК —1,8 млрд руб. По данным Rusprofile, по итогам 2018 года выручка компании составляла 1,2 млрд рублей (+1,1 млрд за год), прибыль — -400 тыс руб (За год предприятие получило 240 млн прибыли, существенно сократив убытки — Ред.). Данных за 2019 год в открытом доступе нет. Сумма исковых требований к организации — 47, 7 млн руб.

Крупнейшими заказчиками предприятия были АО «Спецремонт» (116 млн), ФГКУ «Управление СибВО Войск Национальной Гвардии» (63 млн руб) и АО «172 ЦАРЗ» (10,8 млн руб.).

Летом 2020 года на торги было выставлено непрофильное имущество предприятия. В лот, выставленный на торги, входила недвижимость, расположенная в Морском сельсовете, в селе Ленинское, в том числе объект незавершенного строительства (профилакторий) площадью 789,9 кв.м., степень строительной готовности 59%, хозблоки, а также земельный участок, который относится к землям особо охраняемых территорий и объектов — для строительства профилактория, площадью 19 785 кв. м. Начальная цена лота составляла 29,3 млн руб. Вторым лотом шли расходные материалы на 68,6 млн руб. Покупатели на это имущество нашлись только в начале 2021 года. Лот №1 получило ООО «Эдвайс», действующее в интересах ООО «Сиал». Обе компании новосибирские.

— Заинтересованность ООО «ЭДВАЙС» и ООО «СИАЛ» по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему отсутствует, участие арбитражного управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой является арбитражный управляющий, в капитале ООО «ЭДВАЙС» и ООО «СИАЛ» отсутствует, — отмечается в документации.

Торги также проходили в форме публичного предложения. Победитель представил заявку, содержащую максимальное предложение — 21,3 млн рублей.