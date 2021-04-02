Средний чек за перелёт по направлению Санкт-Петербург — Новосибирск за два года сократился на 30%

Анализировались данные по билетам, оформленным с 1 января по 31 марта для вылетов в период с 1 апреля по 31 мая.

По данным, основанным на продажах сервиса, средний чек за перелёт по России в апреле — мае 2021 года составляет 6 902 рубля в одну сторону. В апреле — мае 2019 года он был равен 7 389 рублям. То есть средний чек ниже на 6,6%, чем два года назад.

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, как изменились средние чеки за перелеты по России в сравнении с 2019 годом. По ряду популярных направлений наблюдается рост среднего чека.

Например, по направлениям Москва — Симферополь, Москва — Сочи и Москва — Минеральные Воды средний чек на апрель — май вырос на 14-16%. По направлениям Санкт-Петербург — Сочи и Москва — Краснодар средний чек вырос на 11-12%. В то же время есть направления, в том числе входящие в топ-10 по популярности, где средний чек или вырос совсем незначительно, или даже сократился. К ним относятся, к примеру, направления Москва — Санкт-Петербург (-9%), Санкт-Петербург — Симферополь (-11%) и Москва — Анапа (-6%).

— Самый высокий рост среднего чека, по данным продаж, в сравнении с 2019 годом наблюдается на направлениях: Москва — Томск (91%), Москва — Нижнекамск (88%), Новосибирск — Нижневартовск (41%), Москва — Ростов-на-Дону,(36%) Уфа — Нижневартовск (34%), Москва — Якутск (31%) и Уфа — Краснодар (30%), — говорится в сообщении.

При этом есть ряд направлений, где аналитики отмечают снижение среднего чека более чем на 30%. Например, Москва — Горно-Алтайск (-60%), Санкт-Петербург — Пермь (-59%), Санкт-Петербург — Саратов (-50%).

Перелеты по России остаются гораздо доступнее, чем зарубежные. Среди топ-10 зарубежных направлений за тот же период только одно вписывается в бюджет до 10 тысяч рублей в одну сторону, это Кишинев.