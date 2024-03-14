Интеграция ВТБ и Банка «Открытие» в Новосибирске завершится до конца 2024 года

Как пояснил на пресс-конференции единый бизнес-лидер банков ВТБ и Открытие в Новосибирской области Сергей Никулин, банки приступили к объединению в прошлом году. На сегодняшний день клиенты среднего и малого бизнеса уже практически мигрировали из банка «Открытие» в ВТБ.

— Что касается розничных клиентов, то активная миграция начнется в апреле. Первыми будут переводиться держатели дебетовых карты и ипотечных кредитов. Они получат предложения о переходе. До конца года планируем эту работу завершить, — подчеркнул банкир.

По словам Никулина, в банке подготовились к активной фазе миграции розничного бизнеса на платформу ВТБ, чтобы для всех клиентов она прошла максимально незаметно и легко.

— Все условия по действующим кредитным продуктам, включая процентную ставку, для клиентов «Открытия» не изменятся. Желающим будет предложено открыть новый депозит или накопительный счет из линейки ВТБ на более выгодных условиях. Карты продолжать действовать, вне зависимости от логотипа. Замена самого «пластика» будет производится по окончании «срока жизни» или по желанию клиентов, — говорит эксперт. — В наших планах провести бесшовный переход клиентской базы.

Сегодня в офисах «Открытия» уже предлагаются продукты двух банков. Ребрендинг запланирован на вторую половину 2024 года. Сергей Никулин не исключил, что часть дублирующих офисов может быть оптимизирована. Решения по этому вопросу будет принято после изучения эффективности работы этих площадок.