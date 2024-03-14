Голубцами накормил Регину Тодоренко и Константина Ивлева повар из Новосибирска

Юного повара из Новосибирска отметили звезды телевидения — знаменитый ТВ-повар Константин Ивлев и ведущая Регина Тодоренко.
Молодой повар Тимур Устинов изготовил для них холодные голубцы и затмил других королей кухни. Устинов появился в новом выпуске шоу «Молодые ножи», который вышел в эфире федерального телеканала.
Повар из Сибири в итоге оказался на пьедестале победителя.
— Мне 18 лет, я работаю с продуктами с 11 лет. Понимаю, как их можно сочетать. Мой козырь — это стрессоустойчивость, энергия и скорость, — рассказал Тимур Устинов.
Стоит отметить, что шеф-повар Ивлев отругал Тимура за его голубцы, так как они оказались холодными, но Тодоренко так понравилось блюдо, что она чуть не прыгала от счастья и даже позвала «к себе жить».
По ее словам, муж не будет против, если его будут кормить настолько вкусной едой.
— Огонь, огнище, — описала блюда Тодоренко.
В финале Ивлев вручил юному повару из Новосибирска именной нож.
Ранее редакция сообщала о том, что блогер из Новосибирска Дава «выгреб» от участницы нового шоу из-за Бузовой.
Фото: скриншот с телеканала «Пятница!»
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