Голубцами накормил Регину Тодоренко и Константина Ивлева повар из Новосибирска

Юного повара из Новосибирска отметили звезды телевидения — знаменитый ТВ-повар Константин Ивлев и ведущая Регина Тодоренко.

Молодой повар Тимур Устинов изготовил для них холодные голубцы и затмил других королей кухни. Устинов появился в новом выпуске шоу «Молодые ножи», который вышел в эфире федерального телеканала.

Повар из Сибири в итоге оказался на пьедестале победителя.

— Мне 18 лет, я работаю с продуктами с 11 лет. Понимаю, как их можно сочетать. Мой козырь — это стрессоустойчивость, энергия и скорость, — рассказал Тимур Устинов.

Стоит отметить, что шеф-повар Ивлев отругал Тимура за его голубцы, так как они оказались холодными, но Тодоренко так понравилось блюдо, что она чуть не прыгала от счастья и даже позвала «к себе жить».

По ее словам, муж не будет против, если его будут кормить настолько вкусной едой.

— Огонь, огнище, — описала блюда Тодоренко.

В финале Ивлев вручил юному повару из Новосибирска именной нож.

Ранее редакция сообщала о том, что блогер из Новосибирска Дава «выгреб» от участницы нового шоу из-за Бузовой.