Депутата горсовета не допустили до участия в выборах мэра Новосибирска

Депутату горсовета Светлане Каверзиной отказали в принятии участия в конкурсе по выборам мэра Новосибирска. Причиной стало решение Центрального районного суда города от 26 февраля, посчитавший, что политик связана с деятельностью организаций «Штабы Навального»** и «Фонда борьбы с коррупцией»***, которые, в свою очередь, признаны экстремистскими.

Выдвигая свою кандидатуру, Каверзина хотела посмотреть, как работает новая система выборов: какие вопросы будут в тесте для кандидатов, как всё организовано и прочее.

— Я считаю, что прямые выборы намного лучше того, к чему мы пришли. При такой системе кандидаты в мэры напрямую общаются с людьми, своими земляками. Депутаты, среди которых много спортсменов и застройщиков, не всегда могут выбрать достойного и нужного городу мэра, — рассказала оппозиционер Om1.ru.

По мнению Светланы Каверзиной, новым главой города выберут человека, подчинённого полностью губернатору и который не будет чувствовать жителей. Сама она хотела бы видеть на этом посту Анну Терешкову, которая занимает в мэрии должность главы департамента культуры, спорта и молодёжной политики.

— Считаю, что эта женщина внешне может казаться достаточно лёгким человеком, но когда она берётся за дело, то проявляет стальную волю. Терешкова могла бы наш город улучшить, — аргументировала собеседница.

Напомним, конкурс по отбору кандидатур на должность мэра города был объявлен в Новосибирске 14 февраля. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 марта. Вместе с заявкой, кандидаты должны предоставить программу развития города. В ней необходимо отразить состояние социально-экономического развития города Новосибирска по 9 сферам. Отбор кандидатов состоится 4 апреля.

На сегодняшний день на конкурс по выборам мэра документы подали уже 7 кандидатов: врач травматолог-ортопед ГБУЗ НСО «ГКП N20» Олег Хромин, индивидуальный предприниматель Роман Филитович, помощник депутата Законодательного собрания Новосибирской области Эдуард Кожемякин, депутат горсовета Игорь Украинцев, предприниматель Дмитрий Тайлаков, безработная Олеся Яхонтова и военный пенсионер, участник СВО Александр Трушакин.

* внесен в список экстремистов и террористов

** организация признана экстремистской

*** организация признана экстремистской и внесена в список НКО-иноагентов