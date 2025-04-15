Интеллектуальная транспортная система снизит заторы на дорогах Новосибирска

В Новосибирской области продолжается активное внедрение интеллектуальной транспортной системы (ИТС), нацеленной на сокращение пробок на загруженных магистралях города и прилегающих территориях, а также на оптимизацию использования дорожной сети.

Эта деятельность осуществляется специалистами подведомственного региональному министерству транспорта и дорожного хозяйства ГКУ НСО «Центр организации дорожного движения». На выездном совещании губернатору Новосибирской области Андрею Травникову были представлены отчеты о ходе реализации ИТС и предварительных результатах.

По словам руководителя ЦОДД Павла Молоцило, уже установлены компоненты управления светофорами и связанная с ними система мониторинга транспортных потоков. Периферийное оборудование функционирует на ключевых перекрестках города, включая детекторы видеоаналитики, предоставляющие операторам центрального пункта управления информацию о дорожной обстановке в режиме реального времени.

В настоящее время 139 детекторов помогают контролировать ситуацию на дорогах. Они используют искусственный интеллект для распознавания ДТП и нестандартных ситуаций, оценки интенсивности движения и подсчета количества транспортных средств.

Планируется установить еще 197 таких детекторов до конца текущего года. К концу 2026 года в Новосибирске будет функционировать 520 детекторов: 263 на правом берегу и 257 на левом.

— Крайне важно, чтобы каждый светофор и перекресток были оснащены детекторами, анализирующими дорожную ситуацию и позволяющими в будущем автоматизировать управление светофорами или вызывать аварийные службы, — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства области Анатолий Костылевский.

Всего проект развития транспортной системы предусматривает пять этапов. По итогам первого этапа, завершающегося в текущем году, 20% всех светофоров должны быть интегрированы в ИТС и функционировать в автоматическом режиме. На следующий год планируется подключить к системе уже 40% светофоров.

— Задача — довести этот показатель до 100%. В дальнейшем автоматизированная система должна позволить нам регулировать движение таким образом, чтобы свести к минимуму заторы на дорогах нашего города и новосибирской агломерации: программа оценивает ситуацию и регулирует время работы светофора, — пояснил министр.

«Умные» светофоры уже функционируют на некоторых участках дорог Новосибирска, например, на улице Большевистской от Речного вокзала до поворота на улицу Выборная. В первую очередь работы проводятся на основных магистралях с наиболее интенсивным движением. Система функционирует на улице Жуковского и на улице Кирова (перекресток с улицей Восход). Специалисты изучают возможность внедрения аналогичной системы на Красном проспекте и на перекрестке улиц Георгия Колонды и Светлановской. Цель состоит в увеличении числа элементов ИТС.

В дальнейшем развитие ИТС предусматривает модернизацию подсистемы метеомониторинга, подсистемы приоритетного движения транспорта, подсистемы диспетчеризации управления дорожными службами, подсистемы управления парковками, а также их интеграцию в ИТС.