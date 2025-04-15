Новосибирцев предупредили о мошенниках, мимикрирующих под авиакомпании

Жителей Новосибирской области и других регионов России предупредили о возможных мошенниках, которые представляются сотрудниками «Аэрофлота». Они могут звонить или писать клиентам с предложениями о покупке билетов по специальным тарифам или пройти опрос за вознаграждение, а также стать партнёрами и так далее.

Однако на самом деле работники авиакомпании так себя не ведут.

— Наши сотрудники никогда по собственной инициативе не звонят пассажирам, чтобы предложить оформить перевозку в рамках каких-либо акций и определенных категорий билетов, — предупредили в пресс-службе авиакомпании.

Россиян просят не переходить по подозрительным ссылкам и не сообщать свои персональные данные и коды доступа, полученные в SMS-сообщениях, если вам поступают сомнительные звонки или сообщения.

Судя по сообщениям в соцсетях, аналогичные сообщения мошенники отправляют и от лица других компаний, взаимодействующих с клиентами. Корреспондентам редакции Inforpo54, к примеру, приходили письма от автосалонов и служб доставки.

Ранее редакция сообщала о том, что мошенники используют образцы голоса для создания фейковых сообщений. Фейковые сообщения рассылают знакомым и родственникам жертвы.